Впродовж п'ятниці окупанти двічі відкривали вогонь по позиціях Збройних сил на Донбасі

Бойовики на Донбасі відмовляються дотримуватися режиму тиші

Упродовж п’ятниці 5 січня, станом на 18:00 бойовики, які орудують на Донбасі здійснили два обстріли позицій Збройних сил України. Про це ідеться в повідомленні прес-центру штабу АТО. «На лінії зіткнення знову немає повного припинення вогню. Російсько-окупаційні угруповання не спромоглися у повній мірі забезпечити режим тиші.



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Бойовики на Донбасі

Бойовики на Донбасі відмовляються дотримуватися режиму тиші

Упродовж п’ятниці 5 січня, станом на 18:00 бойовики, які орудують на Донбасі здійснили два обстріли позицій Збройних сил України. Про це ідеться в повідомленні прес-центру штабу АТО.

«На лінії зіткнення знову немає повного припинення вогню. Російсько-окупаційні угруповання не спромоглися у повній мірі забезпечити режим тиші. Впродовж сьогоднішнього дня зафіксовано два обстріли позицій Збройних Сил України», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на Донецькому напрямку на світанку бойовики з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли наших оборонців поблизу шахти Бутівка, а опівдні випустили в цьому ж районі 6 мін калібру 82 мм.