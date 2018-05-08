Всесвітня продовольча програма готова допомогти КНДР

На заваді може стати недостатній бюджет WFP на 2018 рік

Очільник Всесвітньої продовольчої програми (WFP) ООН має намір в вівторок відвідати КНДР. Метою поїздки є збільшення об’ємів поширення продуктів харчування. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Всесвітня продовольча програма має великий досвід роботи в КНДР, проте візит Девіда Біслі має на меті розширення



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Голод в КНДР

На заваді може стати недостатній бюджет WFP на 2018 рік

Очільник Всесвітньої продовольчої програми (WFP) ООН має намір в вівторок відвідати КНДР. Метою поїздки є збільшення об’ємів поширення продуктів харчування. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Всесвітня продовольча програма має великий досвід роботи в КНДР, проте візит Девіда Біслі має на меті розширення масштабів роботи, а тому буде тримати чотири дні. Всього до 70% населення КНДР, яке складає 25 млн. осіб, постійно стоять перед необхідністю забезпечувати себе базовими продуктами харчування.

25% дітей віком до 5 років страждають від наслідків недостатнього харчування. На сьогодні Всесвітня продовольча програма надає допомогу 650 тисячам жінок і дітей в КНДР. Головною проблемою, яка може стати на заваді розширенню діяльності цієї установи ООН в КНДР є недостатнє фінансування – із 52 млн. доларів, які необхідні WFP на 2018 рік, забезпечено лише 19,2%.