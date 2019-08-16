Втеча наркобарона від СБУ: прокуратура розпочала кримінальне провадження



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В аеропорту «Бориспіль» під час супроводження СБУ іноземець зник

Зловмисник перебував у міжнародному розшуку та був затриманий у Києві в березні цього року

Прокуратурою міста Києва розпочато кримінальне провадження за фактом втечі на території міжнародного аеропорту «Бориспіль» іноземного громадянина під час здійснення його екстрадиції до Ізраїлю.

Про це 16 серпня повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що зловмисник перебував у міжнародному розшуку та був затриманий у Києві в березні цього року.

«15 серпня мала відбутися його фактична передача на запит компетентних органів іноземної держави. Проте в аеропорту під час супроводження СБУ іноземець зник», - заявили в прокуратурі.

За фактом його втечі наразі зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 393 (втеча з місця позбавлення волі або з-під варти) КК України. Тривають першочергові слідчі дії.

Як відомо, СБУ проводить службове розслідування за фактом втечі із приміщення міжнародного аеропорту «Бориспіль» громадянина Ізраїлю Амоса Дов Сільвера під час проведення екстрадиційних процедур.

Видання «Страна» повідомляє з посиланням на джерело в Нацполіції, що наркобарон Амос Дов Сільвер втік від співробітників СБУ, які його супроводжували в аеропорту, скориставшись зручним моментом.

«На фаст-треку (перевірка багажу) у одного із співробітників СБУ знайшли ніж в ручній поклажі. Він почав сваритися з прикордонниками, доводячи, що має право на те, щоб перевозити такі речі, і в метушні наркобарон просто розвернувся і втік. І вони не змогли його наздогнати», - повідомило джерело.

За даними ЗМІ, Амос Дов Сільвер керував найбільшою в світі Telegram-мережею торгівлі наркотиками.