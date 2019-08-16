СБУ прогавила ізраїльського наркобарона: Баканов проводить службове розслідування



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За даними ЗМІ, Амос Дов Сільвер керував найбільшою в світі Telegram-мережею торгівлі наркотиками

Співробітники СБУ, які відповідали за виконання заходів з екстрадиції громадянина Ізраїлю, відсторонені від роботи

СБУ проводить службове розслідування за фактом втечі із приміщення міжнародного аеропорту «Бориспіль» громадянина Ізраїлю Амоса Дов Сільвера під час проведення екстрадиційних процедур.

Про це 16 серпня повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що співробітники, які відповідали за виконання цих заходів, відсторонені від виконання службових обов’язків на час перевірки.

«Представники Служби безпеки, які безпосередньо брали участь в процедурі екстрадиції, наразі надають пояснення Управлінню внутрішньої безпеки СБУ», - заявили в пресцентрі.

Повідомляється, що оперативні підрозділи української спецслужби проводять роботу щодо розшуку та затримання іноземного громадянина.

Видання «Страна» повідомляє з посиланням на джерело в Нацполіції, що наркобарон Амос Дов Сільвер втік від співробітників СБУ, які його супроводжували в аеропорту, скориставшись зручним моментом.

«На фаст-треку (перевірка багажу) у одного із співробітників СБУ знайшли ніж в ручній поклажі. Він почав сваритися з прикордонниками, доводячи, що має право на те, щоб перевозити такі речі, і в метушні наркобарон просто розвернувся і втік. І вони не змогли його наздогнати», - повідомило джерело.

За даними ЗМІ, Амос Дов Сільвер керував найбільшою в світі Telegram-мережею торгівлі наркотиками.