Втрати ЗСУ: на Донбасі загинула 20-річна Анастасія Вітовська



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Солдат отримала множинні осколкові поранення

Поблизу міста Залізне на Донеччині загинула боєць взводу матеріального забезпечення солдат Анастасія Вітовська.

Про це 30 вересня повідомляється на сторінці 24-го окремого штурмового батальйону ЗСУ «Айдар» у Facebook.

«27 вересня близько міста Залізне від множинних осколкових поранень загинула боєць взводу матеріального забезпечення солдат Анастасія Вітовська, 1998 року народження. Світла пам'ять та співчуття рідним», - говориться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у зоні проведення Операції об'єднаних сил внаслідок ворожого обстрілу 27 вересня загинув командир зенітно-ракетного взводу старший лейтенант Олександр Марків.

29 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 26 разів порушили режим припинення вогню.