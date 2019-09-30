Втрати ЗСУ: на Донбасі загинула 20-річна Анастасія Вітовська
Солдат отримала множинні осколкові поранення
Поблизу міста Залізне на Донеччині загинула боєць взводу матеріального забезпечення солдат Анастасія Вітовська.
Про це 30 вересня повідомляється на сторінці 24-го окремого штурмового батальйону ЗСУ «Айдар» у Facebook.
«27 вересня близько міста Залізне від множинних осколкових поранень загинула боєць взводу матеріального забезпечення солдат Анастасія Вітовська, 1998 року народження. Світла пам'ять та співчуття рідним», - говориться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що у зоні проведення Операції об'єднаних сил внаслідок ворожого обстрілу 27 вересня загинув командир зенітно-ракетного взводу старший лейтенант Олександр Марків.
29 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 26 разів порушили режим припинення вогню.