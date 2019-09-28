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    На Донбасі загинув командир зенітно-ракетного взводу Олександр Марків

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    <p>Олександру Марківу було 38 років</p> - На Донбасі загинув командир зенітно-ракетного взводу Олександр Марків

    Олександру Марківу було 38 років

    Фото: Facebook МВС України

    27 вересня близько 17:00 ворог відкрив вогонь у бік позицій українських захисників на Донеччині

    У зоні проведення Операції об'єднаних сил внаслідок ворожого обстрілу 27 вересня загинув командир зенітно-ракетного взводу старший лейтенант Олександр Марків.

    Про це повідомляє пресслужба МВС України у Facebook.

    «27 вересня близько 17:00 ворог відкрив вогонь у бік позицій українських захисників, які виконують бойові завдання по захисту суверенітету та територіальної цілісності України у районі проведення операції Об’єднаних сил у Донецькій області. Унаслідок ворожого обстрілу командир зенітно-ракетного взводу зенітно-ракетної батареї зенітно-ракетного артилерійського дивізіону 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України 38-літній старший лейтенант Олександр Марків отримав кульове поранення у обличчя», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що постраждалому відразу було надано домедичну допомогу та евакуйовано до Світлодарської міської лікарні.

    У ході операції близько 19:30 Марків помер.

    Раніше повідомлялося, що у п'ятницю, 27 вересня,  бойовики на Донбасі 24 рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув.

    Від початку доби 28 вересня російсько-окупаційні війська на Донбасі здійснили дев’ять прицільних обстрілів, з них двічі, вночі та зранку, застосувавши міномети по захисниках Новолуганського.

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