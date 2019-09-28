На Донбасі загинув командир зенітно-ракетного взводу Олександр Марків



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Олександру Марківу було 38 років Фото: Facebook МВС України

27 вересня близько 17:00 ворог відкрив вогонь у бік позицій українських захисників на Донеччині

У зоні проведення Операції об'єднаних сил внаслідок ворожого обстрілу 27 вересня загинув командир зенітно-ракетного взводу старший лейтенант Олександр Марків.

Про це повідомляє пресслужба МВС України у Facebook.

«27 вересня близько 17:00 ворог відкрив вогонь у бік позицій українських захисників, які виконують бойові завдання по захисту суверенітету та територіальної цілісності України у районі проведення операції Об’єднаних сил у Донецькій області. Унаслідок ворожого обстрілу командир зенітно-ракетного взводу зенітно-ракетної батареї зенітно-ракетного артилерійського дивізіону 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України 38-літній старший лейтенант Олександр Марків отримав кульове поранення у обличчя», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що постраждалому відразу було надано домедичну допомогу та евакуйовано до Світлодарської міської лікарні.

У ході операції близько 19:30 Марків помер.

Раніше повідомлялося, що у п'ятницю, 27 вересня, бойовики на Донбасі 24 рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув.

Від початку доби 28 вересня російсько-окупаційні війська на Донбасі здійснили дев’ять прицільних обстрілів, з них двічі, вночі та зранку, застосувавши міномети по захисниках Новолуганського.