Втручання РФ в американські вибори: Трамп боїться, що його назвуть нелегітимним, - The Times

Редакція газети радить Трампу ініціювати більш жорсткі дії щодо Росії

Всі політики в першу чергу дбають про своє виживання, і Дональд Трамп не виняток, - пише The Times в редакційній статті. Газета вважає: Трамп сприйняв обвинувальні висновки щодо росіян і російських фірм, які оприлюднив спецпрокурор Роберт Мюллер, як спробу поставити під сумнів його власну чесність і легітимність. Трамп помітив, що ці документи не



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дональд Трамп

Редакція газети радить Трампу ініціювати більш жорсткі дії щодо Росії

Всі політики в першу чергу дбають про своє виживання, і Дональд Трамп не виняток, - пише The Times в редакційній статті. Газета вважає: Трамп сприйняв обвинувальні висновки щодо росіян і російських фірм, які оприлюднив спецпрокурор Роберт Мюллер, як спробу поставити під сумнів його власну чесність і легітимність. Трамп помітив, що ці документи не містять тверджень про змову його виборчого штабу і Москвою, і заявив, що тепер росіяни «сміються до упаду» над розколом в США.

Зі свого боку, видання вважає, що документи підтверджують: Росія в президентські вибори в США втручалася. «Замість того щоб спішно захищатися від звинувачень, яких Мюллер коли висував, президенту слід переключити свою увагу на Москву: спочатку зробити догану тим, хто підривав американську демократію, а потім розробити стратегію контратаки, щоб не допустити подібних операцій в майбутньому», - рекомендує газета .

The Times не вважає, що викривальні докази, які підривають право Трампа обіймати президентську посаду, коли-небудь знайдуться. «Кілька неоголошених зустрічей між співробітниками штабу Трампа і російськими офіційними особами не рівносильні змові. Однак Трамп повинен насварити Москву за її витівки не тільки тому, що вони рівносильні акту агресії, а й щоб розвіяти підозри, ніби йому є що приховувати», - пише видання. Крім того, автори статті радять Трампу ініціювати більш жорсткі дії щодо Росії.