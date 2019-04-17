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    Вулиці Харкова залило окропом (фото, відео)

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    <span>За допомогою троса машину відбуксирували в безпечне місце</span> - Вулиці Харкова залило окропом (фото, відео)
    За допомогою троса машину відбуксирували в безпечне місце

    Співробітники ДСНС врятували двох чоловіків з автомобіля Mazda 626, які опинилися в пастці посеред затопленої дороги

    У Харкові на вулиці Шевченка стався прорив теплотраси, що з'єднує ТЕЦ-5 і Салтівку. В результаті, кілька вулиць залило окропом, повідомляє SQ в середу, 17 квітня. 

    Рух транспорту в районі станції метро Київська перекрито. Там патрульні здійснюють відведення машин на сусідні вулиці. Частково перекрито вулицю Матюшенка від вул. Челюскінців до вул. Шевченка. Рух по вулиці Шевченка не припинявся.

    Комунальники шукають місце прориву. Терміни ремонту поки невідомі.

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    Вулиці Харкова залило окропом (фото, відео)
    Вулиці Харкова залило окропом (фото, відео)
    Вулиці Харкова залило окропом (фото, відео)
    Вулиці Харкова залило окропом (фото, відео)
    Вулиці Харкова залило окропом (фото, відео)
    Вулиці Харкова залило окропом (фото, відео)
    Вулиці Харкова залило окропом (фото, відео)
    Вулиці Харкова залило окропом (фото, відео)

    Своєю чергою, співробітники ДСНС врятували двох чоловіків з автомобіля Mazda 626, які опинилися в пастці посеред затопленої дороги на вул. Матюшенка. За допомогою троса вони відбуксирували машину в безпечне місце.

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