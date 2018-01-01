ВВС написала, як Супрун піарилася на бальзамуванні Миколи Пирогова

Супрун запитала у користувачів соцмережі, що їй робити з бюджетними грошими

Виконувач обов’язків міністра з питань охорони здоров’я Уляна Супрун розпочала інтернет-дебати після того, як у Facebook її попросили обрати, на що витратити державні кошти: на повторне бальзамування тіла відомого вченого чи на придбання ліків. Вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook відповідне опитування. У перші 24 години



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Уляна Супрун

Супрун запитала у користувачів соцмережі, що їй робити з бюджетними грошими

Виконувач обов’язків міністра з питань охорони здоров’я Уляна Супрун розпочала інтернет-дебати після того, як у Facebook її попросили обрати, на що витратити державні кошти: на повторне бальзамування тіла відомого вченого чи на придбання ліків. Вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook відповідне опитування. У перші 24 години у ньому взяли участь понад 8 тис. користувачів, 71% з яких віддали перевагу закупівлі ліків перед перебальзамуванням анатоміста та винахідника 19-го століття Миколи Пирогова, пише ВВС.

Пирогов був видатним вченим і піонером хірургії. Він провів останні роки свого життя у передмісті Вінниці, в центральній Україні. Його забальзамоване тіло знаходиться в музеї Пирогова у Вінниці протягом останніх 135 років, але зараз його потрібно ребазамовувати.

Тіло Пирогова зберігається за допомогою методики бальзамування, яку він сам розробив. На відміну від багатьох інших забальзамованих трупів, приміром, Володимира Леніна, який потребує регулярного обслуговування, тіло Пирогова залишалося незмінним в умовах зберігання у скляній трубі до недавнього часу.

Супрун запропонувала витратити гроші у більш мудрий спосіб і попросила користувачів Facebook поділитися своїми думками. Вінницький міський голова Сергій Моргунов був обурений дописом Супрун. Він написав на своїй сторінці Facebook: «Як можна взагалі ставити питання таким чином: або ліки, або ребальзамування тіла засновника військової операції?!»

«Микола Пирогов - наша національна спадщина в історії світової медицини. Ми знайдемо гроші, у вас не повинно бути ні найменших сумнівів! Ви краще знайдіть фахівців, які зможуть професійно виконувати цю процедуру», - написав він.

Незважаючи на те, що більшість користувачів, які проголосували, поки що виступають за спрямування коштів на медицину, багато відповідей вказували на критичне ставлення до Супрун. Так, один з користувачів Facebook назвав опитування «дуже дешевою маніпуляцією».

Інший користувач захищав міністра, кажучи: «Може, варто провести повторне бальзамування, але не за рахунок державного бюджету».

«200 000 гривень. Чи це така велика сума, щоб почати маніпулювати громадською думкою? Я повністю підтримую вашу медичну реформу та вашу роботу, яку я вважаю прогресивною, хоча я не лікар, але в цьому випадку я не розумію вас», - зауважив інший користувач Facebook.

Ульяна Супрун пізніше опублікувала нову публікацію про те, що її «вразила громадянська позиція» жителів Вінниці та подякувала всім, хто приєднався до дебатів.