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    Вже 11 штатів США визнали Голодомор в Україні геноцидом

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    Вже 11 штатів США визнали Голодомор в Україні геноцидом

    Губернатор штату Міссурі видав прокламацію щодо Голодомору в Україні

    Штат Міссурі приєднався до визнання Голодомору в Україні 1932-1933 рр. геноцидом проти українського народу.

    Про це повідомляється у п’ятницю, 25 травня, на сторінці Посольства України в США у соцмережі Facebook.

    Зазначається, що губернатор штату Міссурі Ерік Гретенс видав відповідну прокламацію.

    «Дякуємо народу США за солідарність та підтримку України у відновленні історичної справедливості у пам'ять про мільйони жертв, які померли від свавілля режиму Сталіна», - говориться у повідомленні.

    У посольстві заявили, що станом на травень 2018 року Голодомор в Україні визнано геноцидом у 11 штатах США.

    Нагадаємо, раніше Сенат і Асамблея штату Нью-Йорк у США визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

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