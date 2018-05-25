Вже 11 штатів США визнали Голодомор в Україні геноцидом

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Губернатор штату Міссурі видав прокламацію щодо Голодомору в Україні

Штат Міссурі приєднався до визнання Голодомору в Україні 1932-1933 рр. геноцидом проти українського народу.

Про це повідомляється у п’ятницю, 25 травня, на сторінці Посольства України в США у соцмережі Facebook.

Зазначається, що губернатор штату Міссурі Ерік Гретенс видав відповідну прокламацію.

«Дякуємо народу США за солідарність та підтримку України у відновленні історичної справедливості у пам'ять про мільйони жертв, які померли від свавілля режиму Сталіна», - говориться у повідомленні.

У посольстві заявили, що станом на травень 2018 року Голодомор в Україні визнано геноцидом у 11 штатах США.

Нагадаємо, раніше Сенат і Асамблея штату Нью-Йорк у США визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.