Штат Нью-Йорк визнав Голодомор геноцидом українського народу

Сенат та Асамблея штату Нью-Йорк прийняли спільну резолюцію до 85-х роковин Голодомору 1932-1933 рр. в Україні

Сенат і Асамблея штату Нью-Йорк у США визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це повідомляє посольство України в США на сторінці в Facebook. «Сенат та Асамблея штату Нью-Йорк прийняли спільну резолюцію до 85-х роковин Голодомору 1932-1933 рр. в Україні, яка визнає цю трагедію геноцидом українського



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Пам'ятник жертвам Голодомору

Сенат та Асамблея штату Нью-Йорк прийняли спільну резолюцію до 85-х роковин Голодомору 1932-1933 рр. в Україні

Сенат і Асамблея штату Нью-Йорк у США визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це повідомляє посольство України в США на сторінці в Facebook.

«Сенат та Асамблея штату Нью-Йорк прийняли спільну резолюцію до 85-х роковин Голодомору 1932-1933 рр. в Україні, яка визнає цю трагедію геноцидом українського народу», - йдеться в повідомленні.

У посольстві нагадали, що Голодомор в Україні наразі визнаний геноцидом вже в дев'яти американських штатах: Вашингтоні, Вісконсині, Іллінойсі, Массачусетсі, Мічигані, Нью-Джерсі, Нью-Йорку, Орегоні та Пенсильванії.

Як відомо, штат Массачусетс визнав Голодомор в Україні 1932-1933 років геноцидом українського народу наприкінці березня цього року.

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Наразі Голодомор визнали геноцидом 24 країни світу, а ще в низці країн – органи влади їхніх окремих територіальних одиниць.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.