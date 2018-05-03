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    Штат Нью-Йорк визнав Голодомор геноцидом українського народу

    Сенат та Асамблея штату Нью-Йорк прийняли спільну резолюцію до 85-х роковин Голодомору 1932-1933 рр. в Україні
    Сенат і Асамблея штату Нью-Йорк у США визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це повідомляє посольство України в США на сторінці в Facebook. «Сенат та Асамблея штату Нью-Йорк прийняли спільну резолюцію до 85-х роковин Голодомору 1932-1933 рр. в Україні, яка визнає цю трагедію геноцидом українського
    • Сьогодні, 05:58
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    Пам'ятник жертвам Голодомору
    Пам'ятник жертвам Голодомору

    Сенат та Асамблея штату Нью-Йорк прийняли спільну резолюцію до 85-х роковин Голодомору 1932-1933 рр. в Україні

    Сенат і Асамблея штату Нью-Йорк у США визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

    Про це повідомляє посольство України в США на сторінці в Facebook.

    «Сенат та Асамблея штату Нью-Йорк прийняли спільну резолюцію до 85-х роковин Голодомору 1932-1933 рр. в Україні, яка визнає цю трагедію геноцидом українського народу», - йдеться в повідомленні.

    У посольстві нагадали, що Голодомор в Україні наразі визнаний геноцидом вже в дев'яти американських штатах: Вашингтоні, Вісконсині, Іллінойсі, Массачусетсі, Мічигані, Нью-Джерсі, Нью-Йорку, Орегоні та Пенсильванії.

    Як відомо, штат Массачусетс визнав Голодомор в Україні 1932-1933 років геноцидом українського народу наприкінці березня цього року.

    У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Наразі Голодомор визнали геноцидом 24 країни світу, а ще в низці країн – органи влади їхніх окремих територіальних одиниць.

    Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.

    Нагадаємо, Державний департамент США засуджує спроби заперечення історичного факту Голодомору в Україні, йдеться у заяві на сайті відомства з нагоди роковин Голодомору 1932-33 років.
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