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    Walt Disney запустить власний онлайн-кінотеатр

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    <p>Walt Disney</p> - Walt Disney запустить власний онлайн-кінотеатр

    Walt Disney

    Disney + буде запущений на ринку США 12 листопада 2019 року

    Walt Disney Company 12 листопада 2019 року запустить новий стрімінговий сервіс Disney +, який спочатку буде працювати на території США.

    Про це йдеться в повідомленні на сайті компанії.

    «Disney + буде запущений на ринку США 12 листопада 2019 року. Служба запропонує користувачам різного віку новий спосіб познайомитися з неперевершеним контентом від відомих брендів компанії: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars і National Geographic», – повідомили у компанії.

    Уже в перший рік роботи Disney + компанія планує випустити понад 25 оригінальних серій і 10 оригінальних фільмів, а також низку документальних фільмів.

    Новий сервіс буде доступний на підключених телевізорах і мобільних пристроях, зазначили у компанії.

    Вартість передплати становитиме 6,99 долара в місяць, або 69,99 долара за рік. Це майже вдвічі дешевше, ніж підписка на аналогічний сервіс Netflix.

    Повідомляється, що після запуску Disney + контент компанії буде видалений із Netflix. Це призведе до припинення виплат за нього з боку сервісу-конкурента. Раніше джерела в керівництві Disney оцінили втрати від припинення партнерства з Netflix у 150 млн дол на рік.

    До кінця 2024 фінансового року компанія розраховує збільшити число передплатників до 90 млн осіб, дві третини з яких складуть користувачі за межами США. До цього часу Disney планує вивести сервіс на прибутковий рівень.

    За словами керівника міжнародного підрозділу Disney Кевіна Майера, ймовірно, компанія з часом почне пропонувати пільгові умови при підключенні до пакету послуг, до якого крім Disney+ увійде також сервіс ESPN +, який показує спортивні трансляції, і Hulu, орієнтований на контент для більш дорослої аудиторії.

    Акції Disney на початку торгів у п’ятницю дорожчають на 10%. Із початку року капіталізація компанії зросла на 6,3%, до майже 210 млрд доларів. 

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