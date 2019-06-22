Xiaomi закриває дві популярні лінійки смартфонів



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Китайська корпорація вважає, що лінійки Mi Max і Mi Note себе зжили, і саме тому їх треба закрити

На зборах керівництва компанії Xiaomi було прийнято рішення про те, щоб відмовитися від подальшого випуску смартфонів в рамках двох лінійок Mi Max і Mi Note.

Про це повідомив 21 червня глава Xiaomi Лей Цзюнь, пише itechua.com.

На практиці це означає, що нових моделей мобільних пристроїв з такими словами в найменуванні вже не буде. Китайська корпорація вважає, що дані лінійки себе зжили, і саме тому їх треба закрити.

Втім, в майбутньому, за словами офіційного джерела, їх можуть відновити, але це трапиться лише не раніше 2020 року, і якщо ринок виявиться готовий до появи таких телефонів.

Характерна особливість всіх смартфонів з лінійки Mi Max полягає в тому, що вони володіють величезними розмірами. Телефони з Mi Note завжди були збільшеними в розмірах моделями флагманів Mi, але з більш слабкими процесорами. Зараз в таких мобільних пристроях вже немає необхідності, тому що на вибір користувачам пропонують масу інших моделей, які раніше на ринок не випускалися.

Також Лей Цзюнь назвав основні лінійки телефонів, на які компанія зробила основну ставку в найближчі роки. У число таких увійшла флагманська Mi, художня Mi Mix, молодіжна CC, а також телефони Redmi з орієнтацією на покупців з обмеженим бюджетом.

Смартфони рамках лінійки Xiaomi CC почнуть випускатися на ринок вже в найближчі кілька тижнів, а основна ставка в таких виявиться зроблена на фотоможливості, тобто на фронтальну камеру. Крім того, мобільні пристрої з цієї лінійки зможуть похвалитися передовим дизайном, а також підтримкою сучасних актуальних технологій.