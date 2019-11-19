Я би пішла в атаку: Зеркаль вважає, що Україна має відповідати на заяви Путіна



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Зеркаль вважає, що між МЗС та ОП слід налагодити комунікацію, щоб відбивати атаки Росії

Заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль вважає, що між МЗС та Офісом президента необхідно налагодити комунікацію, аби влучно реагувати на скандальні заяви Росії про газовий конфлікт.

Про це вона заявила в інтерв'ю Bihus. info.

«Я вважаю, що є необхідність в покращенні нашої комунікації. В тому, яка буде реакція на якісь події, до прикладу, у питанні з тим же газом», – пояснила вона.

«Що означає для нас цей контракт? Що ми будемо робити, якщо його не буде? Як ми будемо реагувати на комунікацію, яку веде «Газпром» і Путін, який сказав у Бразилії, що українці взагалі не беруть газ по реверсу, а беруть наш газ і видають це все за реверс, не роблять нічого, щоб укласти контракт і взагалі створюють додаткові перешкоди для будь-яких комунікацій», – пригадала Зеркаль.

За її словами, Україна мала б офіційно відреагувати на це, але вона ще цього не зробила.

«Ми маємо вирішити, як ми реагуємо і на якому рівні ми реагуємо. Бо чим ближче до 1 січня, тим вищий буде градус. Погода буде ставати все холоднішою, а градус пропаганди і комунікація з російського боку буде зростати. Бо криза ж, треба українців примусити простити 3 мільярди. А без цього буде криза в Європі і всі замерзнуть. Хоча не замерзнуть, тому що російського газу в сховищах Європи більш ніж достатньо і вони будуть продавати його дорожче, ніж зараз, і тому їм ця криза потрібна», – пояснила заступниця голови МЗС.

На запитання журналіста, хто має готувати відповідь Путіну і вирішувати, чи потрібна вона взагалі, Зеркаль відповіла: «Зазвичай, раніше, це відбувалось в комунікації між нашими пресслужбами. А зараз не знаю як».

Окрім цього, вона сумнівається в тому, що Офіс президента відповість на заяву Путіна.

«Тому що я б пішла в атаку і відразу підняла на декілька градусів дискусію вгору. Зважаючи на наближення 1 січня. Але я не думаю, що зараз це буде зроблено, оскільки попереду Нормандія, а там треба розмовляти і всі мають бути «френдлі». Тому я кажу, що моя думка зараз не притаманна», – наголосила вона.