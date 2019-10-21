Як чистили річку Прут. Начальник райавтодору на Буковині потрапив у корупційний скандал



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Начальник Кіцманського райавтодору Володимир Сердюк під час затримання на хабарі

Керівник Кіцманського райавтодору з рішенням суду має сплатити штрафом у 25,5 тис. грн

Кіцманський районний суд Чернівецької області визнав винним начальника Кіцманського райавтодору (філія ДП Чернівецький Облавтодор») Володимира Сердюка в отриманні неправомірної вигоди і оштрафував на 25,5 тис. грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок суду від 15 жовтня.

За матеріалами справи наприкінці лютого 2016 року до посадовця звернувся місцевий підприємець з питанням щодо можливості повторного здійснення підрядних робіт на замовлення райавтодору, оскільки йому необхідна робота у зв`язку з скрутним матеріальним становищем. Зокрема, підприємець мав у володінні спеціалізовану техніку і технічну можливість забезпечити виконання робіт з поточного ремонту гравійних доріг, а також з розчистки та регулювання русел річок.

У кінці жовтня того ж року обвинувачений повідомив підприємцю, що підшукав для нього роботу, яка полягатиме у наданні транспортних послуг з розчистки русла річки Прут під мостом в с. Дубівці Чернівецької області. При цьому Сердюк зауважив, що перед початком підрядних робіт йому потрібно сплатити певну суму, з розміром якої не визначився і обіцяв повідомити пізніше.

1 листопада 2016 року начальник райавтодору уклав договір з потерпілим на транспортне обслуговування. З того часу і до кінця серпня 2017 року під час спільних зустрічей обвинувачений начальник, не конкретизуючи суму неправомірної вигоди, продовжував неодноразово нагадувати підприємцю про понесені ним витрати для забезпечення останнього роботою.

31 серпня 2017 року Сердюк у службовому кабінеті повідомив підприємцю про суму хабара у розмірі 10 тис. грн. Через місяць останній передав чиновнику озвучену суму, якого у підсумку викрили працівники департаменту захисту економіки.

У суді обвинувачений начальник райавтодору не визнав своєї вини. Підтвердив, що до нього дійсно звернувся підприємець, який шукав роботу. Що стосується нібито вимагання 10 тис. грн, то це були гроші, які підприємець приніс за відвантаження 20 машин матеріалу з підмостового русла річки. Щоправда, за словами того ж Сердюка, кошти за відвантажений матеріал повинні були перераховуватись через банк на рахунок облавтодору.

Крім цього, у суді головний бухгалтер райавтодору заявила, що перед реалізацією піщано-гравійної суміші, про яку казав обвинувачений начальник, спочатку треба визначити її собівартість і виготовити необхідну калькуляцію. Однак підлегла Сердюка жодних документів не виготовляла.

Важливо наголосити, що дії начальника райавтодору були кваліфіковані за ч.3 ст. 368 КК України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від п'яти до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років, з конфіскацією майна. Однак суд дійшов висновків, що сторона обвинувачення не довела спрямованість та наявність у Сердюка прямого умислу на вимагання неправомірної вигоди, оскільки саме підприємець, діючи в своїх інтересах з метою отримання роботи, неодноразово пропонував та надав неправомірну вигоду обвинуваченому.

Таким чином, суд визнав винним дорожника Володимира Сердюка за ч.1 ст. 368 КК України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді штрафоу від 1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом від трьох до шести місяців, або позбавленням волі від двох до чотирьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

Як повідомляв «Главком», 3 жовтня Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області визнав винним директора дочірнього підприємства «Закарпатський облавтодор» Івана Немеша у зловживанні повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди (ч. ст.364-1 КК України) і призначив штраф 15300 грн без позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.