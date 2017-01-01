Якою буде погода в грудні і на Новий рік: прогнози синоптиків

Температура наприкінці грудня, перед Новим роком, може досягати -16...-18 градусів

Український науково-дослідний метеорологічний інститут Національної академії наук прогнозує малосніжну погоду у грудні і короткострокове потепління до -2...0 градусів на Новий рік. Про це на прес-конференції повідомила завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Вазіра Мартазінова. «Ми очікуємо на початку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Температура наприкінці грудня, перед Новим роком, може досягати -16...-18 градусів

Український науково-дослідний метеорологічний інститут Національної академії наук прогнозує малосніжну погоду у грудні і короткострокове потепління до -2...0 градусів на Новий рік. Про це на прес-конференції повідомила завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Вазіра Мартазінова.

«Ми очікуємо на початку грудня похолодання, холодніше, ніж зараз вдень. Це буде морозна погода», - сказала вона.

За її словами, таке похолодання протримається першу декаду місяця, а в другій половині місяця очікується потепління - денні температури будуть вище 0 градусів.

«Нічна температура наприкінці грудня, перед Новим роком, може досягати -16...-18 градусів на півночі, а новорічна температура буде підвищуватися - в межах 0, -4...-2 градуси», - додала Мартазінова.

Також, за її словами, дуже холодним буде початок січня, після чого знову очікується невелике потепління.

Погода в грудні буде малосніжною, з дощами та мокрим снігом.

Джерело: Українські новини