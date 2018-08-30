Янукович через суд хоче позбутися безкоштовних адвокатів



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Віктор Янукович відмовляється від державних адвокатів

Екс-президент просить суд звільнити його від послуг державних адвокатів і заборонити призначати нових захисників без його згоди

Колишній президент Віктор Янукович просить Окружний адміністративний суд Києва визнати незаконним призначення йому державних адвокатів. Про це в четвер, 30 серпня, повідомляє прес-служба Окружного адміністративного суду Києва.

«Позивач просить суд визнати протиправними дії Регіонального центру під час призначення Віктора Овсянникова та Юрія Рябовола для надання Віктору Януковичу безоплатної вторинної правової допомоги і надання адвокатам вказівок щодо дій у межах доручень», - сказано в повідомленні.

Також екс-президент просить суд заборонити Центру призначати будь-яких інших адвокатів за рахунок держави без узгодження з ним.

Крім того, до суду надійшла заява від представника Януковича, у якій він просить зупинити повністю дію доручень Центру за призначенням Овсянникова та Рябовола для захисту Януковича, заборонити залучати і видавати довіреності адвокатам для здійснення дій в інтересах Януковича, заборонити Овсянникову, Рябоволу або іншим адвокатам здійснювати юридично значимі дії від імені Януковича.

Наразі суд вирішує питання про забезпечення позову.

Нагадаємо, 1 серпня Оболонський суд прийняв рішення замінити призначеного Януковичу 31 липня держадвоката Овсянникова іншим адвокатом із київського центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та продовжити засідання у справі про держзраду екс-президента 16 серпня. Державний адвокат Віктор Овсянников тричі 1 серпня самовільно залишав залу суду, в результаті чого дебати були зірвані.