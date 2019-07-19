Янукович проти «Ощадбанку» і журналістів. Верховний суд поставив крапку у скандальній справі про мільярд доларів



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Віктор Янукович під час прес-конференції у Росії

Віктору Януковичу не вдалося захистити власну честь, гідність та ділову репутацію

Верховний суд залишив без задоволення касаційну скаргу колишнього президента Віктора Януковича, який нині мешкає на території Росії, на рішення двох київських судів у справі щодо мільярдів доларів на рахунках українського «Ощадбанку».

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову суду від 11 липня.

У лютому 2017 року Янукович подав до суду на голову правління «Ощадбанку» Андрія Пишного, саму банківську установу, а також Київський Інститут проблем управління імені Горшеніна (сайт «Лівий берег»). Підставою для звернення до суду стало інтерв’ю Пишного цьому виданню 10 листопада 2016 року під заголовком «У Януковича і Азарова» понад $1,15 млрд лежать на рахунках».

Цитата банкіра звучала так: «Очень значительные суммы. Более одного миллиарда $150 млн. Я не могу некоторые вещи комментировать в силу банковской тайны. И прошу это учесть. Это жесткое требование закона, а закон – прежде всего. Некоторые вещи возможно и хотел бы рассказать, но не могу. Общая сумма уже известна. Это и чистый «кэш» на счетах, и активы в ценных бумагах».

Андрій Пишний. Фото LB

На думку експрезидента, ця інформація підлягала спростуванню і порочила його честь, гідність та ділову репутацію.

Печерський районний суд Києва розцінив висловлювання голови правління «Ощадбанку» як оціночні судження. При цьому відповідь банкіра стосувалась грошових коштів не виключно Януковича, а й Азарова, і була викладена у формі припущення.

«Європейський суд з прав людини визначив, що, якщо йдеться про тему, яка становить суспільний інтерес, висловлення скоріше відноситиметься до оціночних суджень, ніж до фактичних даних (рішення у справі Ghiulfer Predescu проти Румунії, п. 43)», - аргументував Печерський райсуд.

Крім цього, під час розгляду клопотання адвокат Януковича Віталій Сердюк заявив, що на рахунках Януковича в «Ощадбанку» 31,47 млн грн і $84,96 тис.

Київський апеляційний суд 19 грудня 2018 року залишив без змін рішення Печерського районного суду Києва.

У касаційній скарзі, направлений до Верховного суду, позивач заявив, що в матеріалах справи міститься висновок експерта від 13 листопада 2017 року № 604/1, яким підтверджується, що слова Пишного висловлені у формі тверджень, які можуть бути витлумачені як такі, що містять фактичні дані, однак суди не прийняли цей доказ до уваги.

Крім цього, Янукович зазначив, що поширена недостовірна інформація порушує його немайнові права, створює негативну соціальну оцінку як особи, котра зберігає грошові кошти та активи у цінних паперах.

Верховний суд погодився з позиціями судів першої та апеляційної інстанцій, які обґрунтовано врахували, що Віктор Янукович з 2010 до 2014 року обіймав посаду президента України. Отже, межа допустимої критики щодо нього, як політика, є значно ширшою, а його діяльність є об`єктом значного суспільного інтересу.

Також суд погодився з висновками судів щодо оціночних суджень, висловлених топ-посадовцем «Ощадбанку», його відповідь не містить достатньо конкретних фактів щодо належності певних, однозначно визначених грошових сум саме Віктора Януковича, оскільки запитання журналіста поставлено щодо двох осіб (Азарова і Януковича - «Главком»).

Що стосується висновку експерта, на який послався колишній президент, то Верховний суд пояснив, що висновок експерта для суду не має заздалегідь визначеної сили і оцінюється судом разом із іншими доказами.

Крім цього, доводи Віктора Януковича про те, що висловлювання Пишного призведуть до його негативної соціальної оцінки в очах оточуючих як особи, яка зберігає у ПАТ «Ощадбанк» незадекларовані кошти та активи у цінних паперах у великих розмірах, Верховний суд визнав необґрунтованими. Адже у поширеній інформації у ЗМІ не йдеться про те, що грошові кошти позивача, які містяться на рахунках банку, є незадекларованими, і зазначене питання не було предметом судового розгляду.

Таким чином, Верховний суд дійшов висновків, що суди першої та апеляційної інстанцій розглянули спір з додержанням норм матеріального та процесуального права, а доводи касаційної скарги Віктора Януковича не спростовують висновків судів.

Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Додамо, що Андрій Пишний з березня 2014 року обіймає посаду голови правління державної фінустанови «Ощадбанк». Банкір є близьким другом колишнього прем’єр-міністра Арсенія Яценюка.