Японія відновить обмін військовими з Китаєм

Китай та Японія також домовились про проведення тристороннього саміту спільно з Південною Кореєю

Китайська Народна Республіка вже у вересні 2018 року, вперше із 2012-го, направить своїх військових чиновників на стажування до Міністерства оборони Японії. Про це повідомляє газета The Straits Times. «Плани щодо поновлення обмінів з’явились після того, як країни почали покращувати двосторонні відносини», -



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Міністр закордонних справ Китаю Ван Йі зі своїм японським колегою Тарой Коно

Китай та Японія також домовились про проведення тристороннього саміту спільно з Південною Кореєю

Китайська Народна Республіка вже у вересні 2018 року, вперше із 2012-го, направить своїх військових чиновників на стажування до Міністерства оборони Японії.

Про це повідомляє газета The Straits Times.

«Плани щодо поновлення обмінів з’явились після того, як країни почали покращувати двосторонні відносини», - зазначається у повідомленні.

Так, Китай планує направити своїх стажистів на десятимісячну програму до Національного інституту оборонних досліджень політично-аналітичного центру Міністерства оборони Японії вже у вересні цього року.

Зазначається, що Китай припинив направляти своїх військових на стажування до Міноборони Японії після того, як вона пред’явила свої права на острова Сенкаку у 2012 році.

Як повідомлялося, Китай та Японія також домовились про проведення тристороннього саміту спільно з Південною Кореєю після шестирічної перерви.