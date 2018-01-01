  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Японія відновить обмін військовими з Китаєм

    Китай та Японія також домовились про проведення тристороннього саміту спільно з Південною Кореєю
    Китайська Народна Республіка вже у вересні 2018 року, вперше із 2012-го, направить своїх військових чиновників на стажування до Міністерства оборони Японії.  Про це повідомляє газета The Straits Times.  «Плани щодо поновлення обмінів з’явились після того, як країни почали покращувати двосторонні відносини», -
    • Сьогодні, 08:23
    • Розсилка
    Міністр закордонних справ Китаю Ван Йі зі своїм японським колегою Тарой Коно
    Міністр закордонних справ Китаю Ван Йі зі своїм японським колегою Тарой Коно

    Китай та Японія також домовились про проведення тристороннього саміту спільно з Південною Кореєю

    Китайська Народна Республіка вже у вересні 2018 року, вперше із 2012-го, направить своїх військових чиновників на стажування до Міністерства оборони Японії. 

    Про це повідомляє газета The Straits Times

    «Плани щодо поновлення обмінів з’явились після того, як країни почали покращувати двосторонні відносини», - зазначається у повідомленні. 

    Так, Китай планує направити своїх стажистів на десятимісячну програму до Національного інституту оборонних досліджень політично-аналітичного центру Міністерства оборони Японії вже у вересні цього року. 

    Зазначається, що Китай припинив направляти своїх військових на стажування до Міноборони Японії після того, як вона пред’явила свої права на острова Сенкаку у 2012 році. 

    Як повідомлялося, Китай та Японія також домовились про проведення тристороннього саміту спільно з Південною Кореєю після шестирічної перерви. 

    Читайте також
    Японія Китай військові
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ