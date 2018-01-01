Японія відновить обмін військовими з Китаєм
- Сьогодні, 08:23
-
Розсилка
Китай та Японія також домовились про проведення тристороннього саміту спільно з Південною Кореєю
Китайська Народна Республіка вже у вересні 2018 року, вперше із 2012-го, направить своїх військових чиновників на стажування до Міністерства оборони Японії.
Про це повідомляє газета The Straits Times.
«Плани щодо поновлення обмінів з’явились після того, як країни почали покращувати двосторонні відносини», - зазначається у повідомленні.
Так, Китай планує направити своїх стажистів на десятимісячну програму до Національного інституту оборонних досліджень політично-аналітичного центру Міністерства оборони Японії вже у вересні цього року.
Зазначається, що Китай припинив направляти своїх військових на стажування до Міноборони Японії після того, як вона пред’явила свої права на острова Сенкаку у 2012 році.
Як повідомлялося, Китай та Японія також домовились про проведення тристороннього саміту спільно з Південною Кореєю після шестирічної перерви.