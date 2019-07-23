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    Японія звинуватила Росію в порушенні свого повітряного простору

    • Розсилка
    Японія звинуватила Росію в порушенні свого повітряного простору

    Інцидент з російським літаком стався в районі острова Токто, який є предметом територіальної суперечки між Токіо і Сеулом

    Токіо висловив протест Москві та Сеулу в зв'язку з інцидентом за участю російського літака над Японським морем.

    Про це повідомляють японські ЗМІ з посиланням на джерела в уряді.

    «Ми не можемо допустити такі дії на нашій території», - йдеться в повідомленні, переданому по дипломатичних каналах Росії та Південної Кореї.

    Вранці у вівторок, 23 липня, південнокорейські військові заявили, що російський бомбардувальник двічі порушив повітряний простір країни над Японським морем. Військові попросили літак покинути його, після чого були випущені сигнальні ракети і зроблені попереджувальні постріли.

    Інцидент стався в районі острова Токто, який є предметом територіальної суперечки між Токіо і Сеулом.

    Повідомлялося, що в районі інциденту знаходилися три російські літаки: два стратегічні бомбардувальники Ту-95 і один літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50. У повітряний простір Південної Кореї, згідно з твердженнями Сеула, вторгся А-50.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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