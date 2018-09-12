Японський прем’єр збирається відвідати КНР



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Сіндзо Абе

Японська сторона очікує візиту Си Цзиньпіна у відповідь

Після зустрічі із очільником КНР Си Цзиньпіном у Владивостоку глава кабінету міністрів Японії Сіндзо Абе заявив, що сторони домовилися працювати для того, щоб візит японського прем’єра до Пекіну відбувся у жовтні.

Японські ЗМІ не виключають, що візит очільника уряду країни до КНР може відбутися 23 жовтня, коли виповниться 40 років із вступу в силу угоди про дружбу між двома країнами, повідомляє Reuters.

За словами Сіндзо Абе в рамках переговорів на російському Східному економічному форумі лідери Японії і КНР погодилися із тим, що дві країни несуть особливу відповідальність за світову безпеку і процвітання, а також за ядерне роззброєння КНДР. Глава японського уряду не виключив, що лідер КНР зможе відвідати Японію в найближчому майбутньому. Це, на думку Сіндзо Абе, виведе відносини між Токіо і Пекіном на новий рівень.

Також в рамках переговорів представники делегацій Японії і КНР обговорили співпрацю бізнесу в третіх країнах, а також можливу участь японських компаній в китайському інфраструктурному проекті «Один пояс, один шлях».