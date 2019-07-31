Ярош виводить свої війська з передової у тил, щоб боротися з реваншем



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Добровольці заявляють, що чинитимуть опір будь-якій інтервенції з боку Росії

Керівник УДА Дмитро Ярош виводить свої війська з передової у тил, де має намір боротися з реваншем.

Про це він повідомив у соціальних мережах.

«Провівши нараду проводу Української добровольчої армії, вирішили унапрямити добровольчу енергію не тільки на фронт, але й на боротьбу за Україну територією всієї держави. Стратегічні напрями окреслені. Оперативні завдання поставлені. З тактикою проблем немає. Вітаю друга Андрія Гергерта «Червня» з новим високим призначенням», – написав Ярош на своїй сторінці у Facebook.

Нарада відбулася у неділю, 28 липня, на базі 5-го батальйону УДА у селищі Покровське на Дніпропетровщині.

Він додав, що рішення проводу УДА доведе до Верховного головнокомандувача Володимира Зеленського в разі, якщо його це цікавитиме.

Андрій Гергерт підтвердив своє призначення, сказав, що можливості тероборони будуть розширятися.

«Ми на базі УДА будемо формувати такий умовний «Союз оборони України», щодо назви ще будемо дивитися. Щоб наш досвід — наших інструкторів, наших добровольців — міг бути використаний у навчальному, виховному, вишкільному процесі у житті великої країни», – говорить Гергерт.

Добровольці заявляють, що чинитимуть опір будь-якій інтервенції з боку Росії.

«Починаємо з дітьми розмовляти, з бізнесом, юристами, журналістами. Готуємо суспільство до того, що Росія від нас нікуди не дінеться, плани Кремля щодо України зміняться, хоч би що вони говорили. Їм потрібно протистояти. Ми просто будемо спокійно, чітко, холоднокровно робити те, що почали 5 років тому. Захищати свою землю. Якщо сьогодні суспільство від цього змучилося, і 75% каже, що «ми вибираємо інший шлях« — це не значить, що так правильно і так має бути. Ми не можемо залишити відповідальність за країну», – каже Гергерт.