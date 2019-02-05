Юнак помер у США через вибух електронної сигарети



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Електронна сигарета вбила хлопця, вибухнувши біля обличчя

Свідком трагедії стала бабуся хлопця

У місті Форт-Уерт, штат Техас, США, від вибуху електронної сигарети помер хлопець. Про це повідомляє Fort Worth Star-Telegram.

Американець у віці 24 років придбав нову електронну сигарету. Він сидів у машині, коли захотів вперше скористатися пристроєм. Він вибухнув прямо біля його обличчя.

Хлопця доставили в лікарню, де він помер через «проникаюче поранення». Також юнак пережив інсульт, перебуваючи в машині.

Свідком трагічного інциденту стала бабуся хлопця. Вона стверджує, що він не курив і страждав від астми. А електронну сигарету купив тому, що йому порадили спеціальний вид цього пристрою, здатний усунути симптоми хвороби.