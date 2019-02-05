  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Юнак помер у США через вибух електронної сигарети

    • Розсилка
    <span>Електронна сигарета вбила хлопця, вибухнувши біля обличчя</span> - Юнак помер у США через вибух електронної сигарети
    Електронна сигарета вбила хлопця, вибухнувши біля обличчя

    Свідком трагедії стала бабуся хлопця

    У місті Форт-Уерт, штат Техас, США, від вибуху електронної сигарети помер хлопець. Про це повідомляє Fort Worth Star-Telegram. 

    Американець у віці 24 років придбав нову електронну сигарету. Він сидів у машині, коли захотів вперше скористатися пристроєм. Він вибухнув прямо біля його обличчя. 

    Хлопця доставили в лікарню, де він помер через «проникаюче поранення». Також юнак пережив інсульт, перебуваючи в машині. 

    Свідком трагічного інциденту стала бабуся хлопця. Вона стверджує, що він не курив і страждав від астми. А електронну сигарету купив тому, що йому порадили спеціальний вид цього пристрою, здатний усунути симптоми хвороби.

     

    Читайте також
    вибух США тютюнові вироби технології
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ