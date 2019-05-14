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    Юнкер відкрив конференцію «Східного партнерства» словами подяки Порошенку

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    У Брюсселі відзначили прогрес України за останні кілька років - Юнкер відкрив конференцію «Східного партнерства» словами подяки Порошенку
    У Брюсселі відзначили прогрес України за останні кілька років

    «Дякую тобі, Петре, за все, що ти робиш» - заявив Юнкер

    Голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер подякував президенту України Петру Порошенку за службу своїй країні і Європейському союзу.

    Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

    Словами подяки президент Єврокомісії у вівторок у Брюсселі відкрив конференцію високого рівня, присвячену 10-річчю «Східного партнерства», в якій бере участь глава Української держави, який завершує свою президентську каденцію.

    «Це може бути, це останній раз, але, звичайно, не останній раз, як ми зустрічаємося разом, але» ... - тут його виступ було перервано тривалими оплесками, після яких Ж.К.Юнкер продовжив: «Ми друзі дуже багато років. Ми працювали разом, роблячи все можливе - він - в інтересах своєї країни, я служив інтересам Європейського союзу, що одне і те ж. Дякую тобі, Петре, за все, що ти робиш».

    Конференція складається з двох панелей, перша з яких присвячена оцінці досягнень «Східного партнерства», друга - перспективам його розвитку. Порошенко виступить у рамках першої панелі.

    Також зазначимо, що Петро Порошенко нагородив Жан-Клода Юнкера орденом Ярослава Мудрого І ступеня за особистий внесок у розвиток співробітництва між Україною та ЄС.

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    Президент України висловив сподівання на подальшу підтримку президентом Єврокомісії амбітних ініціатив та цілей з поглиблення секторальної інтеграції між Україною та ЄС, зокрема у контексті підготовки до наступного саміту Україна – ЄС у 2019 році.

     

    Петро Порошенко ЄС Жан-Клод Юнкер політика Україна президент
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