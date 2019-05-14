Юнкер відкрив конференцію «Східного партнерства» словами подяки Порошенку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Брюсселі відзначили прогрес України за останні кілька років

«Дякую тобі, Петре, за все, що ти робиш» - заявив Юнкер

Голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер подякував президенту України Петру Порошенку за службу своїй країні і Європейському союзу.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Словами подяки президент Єврокомісії у вівторок у Брюсселі відкрив конференцію високого рівня, присвячену 10-річчю «Східного партнерства», в якій бере участь глава Української держави, який завершує свою президентську каденцію.

«Це може бути, це останній раз, але, звичайно, не останній раз, як ми зустрічаємося разом, але» ... - тут його виступ було перервано тривалими оплесками, після яких Ж.К.Юнкер продовжив: «Ми друзі дуже багато років. Ми працювали разом, роблячи все можливе - він - в інтересах своєї країни, я служив інтересам Європейського союзу, що одне і те ж. Дякую тобі, Петре, за все, що ти робиш».

Конференція складається з двох панелей, перша з яких присвячена оцінці досягнень «Східного партнерства», друга - перспективам його розвитку. Порошенко виступить у рамках першої панелі.

Також зазначимо, що Петро Порошенко нагородив Жан-Клода Юнкера орденом Ярослава Мудрого І ступеня за особистий внесок у розвиток співробітництва між Україною та ЄС.

Президент України висловив сподівання на подальшу підтримку президентом Єврокомісії амбітних ініціатив та цілей з поглиблення секторальної інтеграції між Україною та ЄС, зокрема у контексті підготовки до наступного саміту Україна – ЄС у 2019 році.