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    Ющенко назвав Євросоюз головним кредитором російської агресії

    82% енергоресурсів, які виробляє Росія, вона продає в ЄС, - екс-президент
    Європейський Союз є найбільшим кредитором російської агресії на Донбасі і в Криму. Про заявив третій президент України Віктор Ющенко. «82% енергоресурсів, які виробляє Росія, вона продає в ЄС. А ЄС, якщо взяти енергетичний баланс, - тільки 30% заповнює за рахунок ресурсів Росії, решта - з Африки, з Північного моря. 82% енергетичного ресурсу,
    • Сьогодні, 10:13
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    Віктор Ющенко
    Віктор Ющенко

    82% енергоресурсів, які виробляє Росія, вона продає в ЄС, - екс-президент

    Європейський Союз є найбільшим кредитором російської агресії на Донбасі і в Криму. Про заявив третій президент України Віктор Ющенко.

    «82% енергоресурсів, які виробляє Росія, вона продає в ЄС. А ЄС, якщо взяти енергетичний баланс, - тільки 30% заповнює за рахунок ресурсів Росії, решта - з Африки, з Північного моря. 82% енергетичного ресурсу, нафти і газу, які виробляються в Росії, продається в Європі», - зазначив він.

    «Європа усвідомлює, що вона є найбільшим кредитором російської агресії на Донбасі, Криму, в Нагірному Карабасі, Абхазії, Осетії, де всі військові бази, де російська військова присутність?», – запитав Ющенко.

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