Ющенко назвав Євросоюз головним кредитором російської агресії

82% енергоресурсів, які виробляє Росія, вона продає в ЄС, - екс-президент

Європейський Союз є найбільшим кредитором російської агресії на Донбасі і в Криму. Про заявив третій президент України Віктор Ющенко. «82% енергоресурсів, які виробляє Росія, вона продає в ЄС. А ЄС, якщо взяти енергетичний баланс, - тільки 30% заповнює за рахунок ресурсів Росії, решта - з Африки, з Північного моря. 82% енергетичного ресурсу,



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Віктор Ющенко

82% енергоресурсів, які виробляє Росія, вона продає в ЄС, - екс-президент

Європейський Союз є найбільшим кредитором російської агресії на Донбасі і в Криму. Про заявив третій президент України Віктор Ющенко.

«82% енергоресурсів, які виробляє Росія, вона продає в ЄС. А ЄС, якщо взяти енергетичний баланс, - тільки 30% заповнює за рахунок ресурсів Росії, решта - з Африки, з Північного моря. 82% енергетичного ресурсу, нафти і газу, які виробляються в Росії, продається в Європі», - зазначив він.

«Європа усвідомлює, що вона є найбільшим кредитором російської агресії на Донбасі, Криму, в Нагірному Карабасі, Абхазії, Осетії, де всі військові бази, де російська військова присутність?», – запитав Ющенко.