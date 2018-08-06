Ющенко поїде до Польщі вшановувати пам'ять вояків УНР
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Екс-президент України зустрінеться з колишніми президентами Польщі
Екс-президенти Польщі Олександр Квасьневський та Броніслав Коморовський, а також екс-президент України Віктор Ющенко зустрінуться 14 серпня у Варшаві для вшанування пам’яті вояків Української народної республіки.
Про це 6 серпня пише польське видання Wiez.
«Напередодні польського Дня армії ми зустрінемося на православному цвинтарі на варшавській Волі на честь українських союзників - офіцерів та солдатів Української народної армії, які разом із солдатами Польської армії захищали Варшаву та Європу від більшовиків в 1920 році» - повідомив Єжи Рейт з Громадської ініціативи турботи про могили вояків УНР у Варшаві.
За словами Рейта, українські військові поховання на варшавській Волі є символом боротьби українців за свою незалежну державу, а також символом вірності слову, даному союзникові.
Нагадаємо, раніше екс-президенти України та Польщі виступили із заявою щодо примирення у зв’язку з протиріччями між двома країнами в історичній площині.
Джерело: Європейська правда