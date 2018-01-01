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    З червня минулого року безвізом скористались майже 402 тисячі українців

    Усього з початку дії безвізу була зафіксована 61 відмова
    Від початку дії безвізового режиму у країни Європейського союзу виїхали майже 402 тисячі українців. Про це повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України. «З початку безвізу — майже 402 тисячі людей», — повідомили у прес-службі. Найбільше українців з біометричним паспортом
    • Сьогодні, 14:26
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    Усього з початку дії безвізу була зафіксована 61 відмова

    Від початку дії безвізового режиму у країни Європейського союзу виїхали майже 402 тисячі українців. Про це повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

    «З початку безвізу — майже 402 тисячі людей», — повідомили у прес-службі.

    Найбільше українців з біометричним паспортом перетинали кордон з Польщею (94,5 тисяч), Словаччиною (майже 27 тисяч), Угорщиною (55 тисяч) та Румунією (79 тисяч). Повітряними шляхами скористались 146 тисяч людей.

    Усього з початку дії безвізу була зафіксована 61 відмова, проте ці дані можуть бути некоректними, бо люди не завжди про це інформують.

     

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