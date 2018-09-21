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    З Херсона літатиме європейська авіакомпанія

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    З Херсона літатиме європейська авіакомпанія

    Авіакомпанія буде зареєстрована і базуватиметься у Херсоні

    Ще одна європейська авіакомпанія вийде на український ринок у 2019 році та базуватиметься у аеропорту Херсона.

    Про це заявив заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк, інформує прес-служба відомства.

    «Вже наступного року одна з європейських авіакомпаній має наміри здійснювати міжнародні, внутрішні та вантажні авіаперевезення до та з аеропорту «Херсон». І що найважливіше, ця авіакомпанія буде зареєстрована і базуватиметься у Херсоні», - повідомив посадовець.

    Він також додав, що авіакомпанія Ryanair також повідомила про намір почати польоти з Херсону.

    У Центрі транспортних стратегій уточнюють, що перельоти дана компанія буде здійснювати за цінами лоукостера. В той же час, у Мінінфраструктури не уточнюють, про яку саме компанію йде мова.

    Нагадаємо, у жовтні у «Бориспіль» зайдуть дві нові авіакомпанії.

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