З Херсона літатиме європейська авіакомпанія



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Авіакомпанія буде зареєстрована і базуватиметься у Херсоні

Ще одна європейська авіакомпанія вийде на український ринок у 2019 році та базуватиметься у аеропорту Херсона.

Про це заявив заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк, інформує прес-служба відомства.

«Вже наступного року одна з європейських авіакомпаній має наміри здійснювати міжнародні, внутрішні та вантажні авіаперевезення до та з аеропорту «Херсон». І що найважливіше, ця авіакомпанія буде зареєстрована і базуватиметься у Херсоні», - повідомив посадовець.

Він також додав, що авіакомпанія Ryanair також повідомила про намір почати польоти з Херсону.

У Центрі транспортних стратегій уточнюють, що перельоти дана компанія буде здійснювати за цінами лоукостера. В той же час, у Мінінфраструктури не уточнюють, про яку саме компанію йде мова.

Нагадаємо, у жовтні у «Бориспіль» зайдуть дві нові авіакомпанії.