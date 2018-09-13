У жовтні у «Бориспіль» зайдуть дві нові авіакомпанії



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Myway Airlines почала виконувати регулярні польоти в Україну в червні

Грузинська авіакомпанія відкриває рейси з Тбілісі до Києва

Нова грузинська авіакомпанія Myway Airlines 5 жовтня відкриє рейси з Тбілісі до Києва. Про це повідомили avianews.com в аеропорту «Бориспіль», який авіакомпанія вибрала для обслуговування.

На початковому етапі польоти будуть виконуватися двічі на тиждень по понеділках і п'ятницях на літаках Boeing 737-800. З 24 жовтня авіакомпанія розширить польотну програму до Києва, додавши третій рейс щосереди.

«Аеропорт готовий забезпечити авіакомпанію сервісом належного рівня і вже готується до святкової зустрічі першого рейсу», - повідомили у прес-службі підприємства.

Крім Myway Airlines 18 жовтня польоти в «Бориспіль» з Брюсселя почне авіакомпанія Brussels Airlines.

«Дуже приємно, що аеропорт після літнього інтенсиву продовжує тримати високий темп роботи, особливо в напрямку розвитку бізнес-партнерства. Зустріч жовтневого «тандему» показує, що «Бориспіль» все цікавіше для іноземних перевізників і, тим більше, для гостей України», - зазначив генеральний директор аеропорту Павло Рябікін.

Також з 28 жовтня свої рейси Дубай-Київ з аеропорту «Жуляни» (аеропорт «Київ» ім. І. Сікорського) в аеропорт «Бориспіль» перенесе авіакомпанія flydubai, що експлуатує лінію спільно з Emirates.

Нагадаємо, ірландський лоукостер Ryanair, який виконав перший регулярний рейс в Україну 3 вересня.

Рябікін анонсував прихід в аеропорт ще двох авіакомпаній до кінця поточного року.