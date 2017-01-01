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    З Хрещатика, 26 виселили українські державні телерадіокомпанії

    Українські телерадіокомпанії змінили адресу
    Команда українських державних телерадіокомпаній 29 листопада виїхала з адреси «Хрещатик, 26» і відтепер буде існувати в Українському домі. Про це повідомив журналіст, відомий спортивний коментатор Валентин Щербачов. «Під перший снігопад попрощалися з Хрещатиком 26, в якому вже немає місця для державного телебачення і лишилося
    • Сьогодні, 13:14
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    Українські телерадіокомпанії змінили адресу

    Команда українських державних телерадіокомпаній 29 листопада виїхала з адреси «Хрещатик, 26» і відтепер буде існувати в Українському домі. Про це повідомив журналіст, відомий спортивний коментатор Валентин Щербачов.

    «Під перший снігопад попрощалися з Хрещатиком 26, в якому вже немає місця для державного телебачення і лишилося тільки «трохи від того, що колись було Українським радіо», — зазначив на своїй сторінці Щербачов.

    Як зазначає журналіст, «прапор, котрий символізує відношення наше до Держави - ми державники і проти розпродажу усього (геть начисто, як це робиться) державного - перейшов в Український Дім - туди, де ще розуміють, що без державних ЗМІ у війні з Росією (котра саме державними тб і радіо потужно валить на нас усілякий бруд) ми не маємо шансів».

    Щербачов відкрито закликає «вдарити по загребущим рукам баригам, котрі паплюжать саму ідею суспільного мовлення, протиставляючи його державним інтересам».

    ЗМІ Київ радіо прапор
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