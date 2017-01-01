З Хрещатика, 26 виселили українські державні телерадіокомпанії

Українські телерадіокомпанії змінили адресу

Команда українських державних телерадіокомпаній 29 листопада виїхала з адреси «Хрещатик, 26» і відтепер буде існувати в Українському домі. Про це повідомив журналіст, відомий спортивний коментатор Валентин Щербачов. «Під перший снігопад попрощалися з Хрещатиком 26, в якому вже немає місця для державного телебачення і лишилося



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українські телерадіокомпанії змінили адресу

Команда українських державних телерадіокомпаній 29 листопада виїхала з адреси «Хрещатик, 26» і відтепер буде існувати в Українському домі. Про це повідомив журналіст, відомий спортивний коментатор Валентин Щербачов.

«Під перший снігопад попрощалися з Хрещатиком 26, в якому вже немає місця для державного телебачення і лишилося тільки «трохи від того, що колись було Українським радіо», — зазначив на своїй сторінці Щербачов.

Як зазначає журналіст, «прапор, котрий символізує відношення наше до Держави - ми державники і проти розпродажу усього (геть начисто, як це робиться) державного - перейшов в Український Дім - туди, де ще розуміють, що без державних ЗМІ у війні з Росією (котра саме державними тб і радіо потужно валить на нас усілякий бруд) ми не маємо шансів».

Щербачов відкрито закликає «вдарити по загребущим рукам баригам, котрі паплюжать саму ідею суспільного мовлення, протиставляючи його державним інтересам».