З команди харківського губернатора звільнили главу РДА, до якої «є питання у правоохоронців»



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Олена Заєць (Петренко) вирішила приєднатися до політсили Юлії Світличної

Звільнена чиновниця перейшла у команду ексголови ОДА Світличної?

Звільнена з посади голови Зачепилівської райдержадміністрації Харківської області Олена Заєць (Петренко) перейшла в політичну силу колишньої глави Харківської ОДА Юлії Світличної.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала заступниця голови Харківської ОДА Тетяна Єгорова-Луценко.

«Звертаю увагу ЗМІ на маніпуляцію з боку ексглави Зачепилівської РДА Олени Заєць (Петренко). Документи на її звільнення були спрямовані в Офіс президента два тижні тому. Петренко не впоралася з поставленими завданнями. До її рішень на посаді голови РДА є питання, зокрема у правоохоронців. Сьогодні Петренко вирішила спрацювати на випередження і перебігла в політичну силу Юлії Світличної», - написала Тетяна Єгорова-Луценко.

У той же час, як повідомив телеграм-канал «Україна зараз», «Петренко є креатурою недавно відновленого судом люстрованого полковника СБУ часів Януковича - Володимира Верхогляда». «Петренко фігурує в декількох розслідуваннях правоохоронців, одне з яких стосується розкрадань на будівництві громадських туалетів. Навіщо Світлична збирає в свою політсилу таких персонажів, невідомо», - йдеться в повідомленні.

Інформацію про перехід під крило Юлії Світличної опублікувала у себе в Facebook сама Олена Заєць (Петренко). «Вирішила йти на місцеві вибори з Блоком Світличної «Разом» та ініціативною групою «Реверс». Долучаюся до сили, яка зможе принести зміни нашого району на краще, а прикладів дійсно дуже багато, за останні 5 років», - написала Заєць (Петренко).

У Світличної даний перехід поки не підтверджують.

Нагадаємо, сьогодні також стало відомо, що помічниці Юлії Світличної, Марії Андреас вручили підозру за статтею «підробка документів» за період роботи в Харківській ОДА. Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на пресслужбу прокуратури Харківської області. «Сьогодні колишньої радниці вручили підозру за частиною 4 статті 358 - використання завідомо підробленого документа», - заявили в прокуратурі.