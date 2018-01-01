З Латвії видворили журналістку російського телеканалу

Російську кореспондентку звинуватили в загрозі національній безпеці Латвії

Влада Латвії видворила кореспондента Всеросійської державної телевізійної і радіомовної компанія Ольгу Курлаєву з країни, інформує «РІА «Новини». Повідомляється, що Курлаєву звинуватили в загрозі національній безпеці Латвії, і вона повинна покинути територію країни протягом 24 годин. Прес-секретар Державної служби прикордонної



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ольга Курулаєва

Російську кореспондентку звинуватили в загрозі національній безпеці Латвії

Влада Латвії видворила кореспондента Всеросійської державної телевізійної і радіомовної компанія Ольгу Курлаєву з країни, інформує «РІА «Новини».

Повідомляється, що Курлаєву звинуватили в загрозі національній безпеці Латвії, і вона повинна покинути територію країни протягом 24 годин.

Прес-секретар Державної служби прикордонної охорони Латвії Крістіне Петерсоне уточнила, що Курлаєва була внесена до чорного списку осіб, яким заборонений в'їзд на територію республіки.

«На даний момент вона затримана в порядку міграційного закону Латвії. Наразі стосовно неї проводяться процесуальні дії. Вона була включена в список небажаних осіб для в'їзду на територію Латвії», - сказала Петерсоне.

Напередодні з Латвії був депортований журналіст російського каналу ТВЦ Анатолій Курлаєв. Причиною стало включення його в чорний список осіб, яким на невизначений час заборонений в'їзд на територію республіки. Наразі у чорному списку Латвії знаходяться кілька тисяч іноземців, включно росіяни.