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    З Латвії видворили журналістку російського телеканалу

    Російську кореспондентку звинуватили в загрозі національній безпеці Латвії
    Влада Латвії видворила кореспондента Всеросійської державної телевізійної і радіомовної компанія Ольгу Курлаєву з країни, інформує «РІА «Новини». Повідомляється, що Курлаєву звинуватили в загрозі національній безпеці Латвії, і вона повинна покинути територію країни протягом 24 годин. Прес-секретар Державної служби прикордонної
    • Сьогодні, 20:07
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    Ольга Курулаєва
    Ольга Курулаєва

    Російську кореспондентку звинуватили в загрозі національній безпеці Латвії

    Влада Латвії видворила кореспондента Всеросійської державної телевізійної і радіомовної компанія Ольгу Курлаєву з країни, інформує «РІА «Новини».

    Повідомляється, що Курлаєву звинуватили в загрозі національній безпеці Латвії, і вона повинна покинути територію країни протягом 24 годин.

    Прес-секретар Державної служби прикордонної охорони Латвії Крістіне Петерсоне уточнила, що Курлаєва була внесена до чорного списку осіб, яким заборонений в'їзд на територію республіки.

    «На даний момент вона затримана в порядку міграційного закону Латвії. Наразі стосовно неї проводяться процесуальні дії. Вона була включена в список небажаних осіб для в'їзду на територію Латвії», - сказала Петерсоне.

    Напередодні з Латвії був депортований журналіст російського каналу ТВЦ Анатолій Курлаєв. Причиною стало включення його в чорний список осіб, яким на невизначений час заборонений в'їзд на територію республіки. Наразі у чорному списку Латвії знаходяться кілька тисяч іноземців, включно росіяни.

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