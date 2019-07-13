З початку року українці уклали близько 100 тисяч шлюбів



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З початку поточного року складено 97 487 актових записів про шлюб

З початку поточного року українці уклали близько 100 тисяч шлюбів. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ пресслужби Управління інформаційної політики Міністерства юстиції.

«З початку поточного року складено 97 487 актових записів про шлюб», - зазначили в прес-службі Мін’юсту.

Нагадаємо, станом на початок квітня в Україні було зареєстровано понад 40 тисяч шлюбів, 14,4 тис. яких були укладені протягом березня.

Загальна кількість зареєстрованих шлюбів в Україні 14 лютого 2019 року становить 2439.