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    З початку року українці уклали близько 100 тисяч шлюбів

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    З початку року українці уклали близько 100 тисяч шлюбів

    З початку поточного року складено 97 487 актових записів про шлюб

    З початку поточного року українці уклали близько 100 тисяч шлюбів. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ пресслужби Управління інформаційної політики Міністерства юстиції.

    «З початку поточного року складено 97 487 актових записів про шлюб», - зазначили в прес-службі Мін’юсту.

    Нагадаємо, станом на початок квітня в Україні було зареєстровано понад 40 тисяч шлюбів, 14,4 тис. яких були укладені протягом березня.

    Загальна кількість зареєстрованих шлюбів в Україні 14 лютого 2019 року становить 2439.

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