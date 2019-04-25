З початку року змії покусали п’ятьох українців



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Укус гадюки надзвичайно рідко призводить до смерті

В Україні існує три види отруйних гадюк

Внаслідок укусів змій цьогоріч постраждали вже п'ятеро українців. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я.

Тільки за останній тиждень госпіталізували двох жителів Львівської та Івано-Франківської областей.

Як повідомили у відомстві, змії навесні залишають свої зимові укриття, внаслідок чого частішають випадки укусів людей. Змій зараз досить часто можна побачити там, де люди не очікують їх зустріти: в парках, на території дитячих садків, у дворах людей, особливо в гірських районах.

Гадюки і вужі часто з'являються в місцях, де є побутове сміття, звалище будівельних чи інших матеріалів, на берегах річок і озер, сінокосах, галявинах.

В Україні існує три види отруйних гадюк, а також вужі, полози, ящірки, черепахи та інші плазуни. Коли температура повітря перевищує середні показники, їхня активність знижується, вони стають малорухливими та млявими, тому зазвичай люди отримують укуси, якщо випадково наступають, сідають чи лягають на плазуна.

Нагадаємо також рекомендації МОЗ стосовно того, що можна і не можна робити, коли вкусила змія.

Укус гадюки надзвичайно рідко призводить до смерті. Водночас, якщо вас укусила змія варто одразу звернутись за медичною допомогою, адже укус може мати важкі прояви та серйозні наслідки. Особливо небезпечними вони є для дітей, людей похилого віку та людей зі зниженим імунітетом.

Отрута гадюки справляє гемолітичну дію (викликає руйнування червоних кров'яних тілець крові) на людський організм. Після укусу на ураженому місці спостерігається болючий набряк з множинними дрібними крововиливами — геморагіями. Отрута швидко вражає життєво важливі системи організму людини: з’являється загальна слабкість, тиск сильно знижується, виникає головний біль, задишка, запаморочення, набряк тканин та запалення лімфатичних вузлів.

У разі укусу намагайтесь якнайшвидше потрапити до лікаря, щоби отримати необхідну допомогу. Якщо транспортування до лікарні вимагає певного часу, надайте домедичну допомогу постраждалому:

Зберігайте спокій і стежте, щоби постраждалий менше рухався. Звільнійть уражену частину тіла від одягу, взуття, прикрас тощо На місце укусу накладіть стерильну пов’язку з антисептиком. Дайте постраждалому воду - при усусі змії важливо багато пити. Якщо є аптечка, дайте постраждалому 1-2 таблетки ліків від алергії. При транспортуванні покладіть уражену кінцівку на підвищення. Якщо є така можливість, прикладіть до рани лід, обгорнутий у тканину.

Чого не варто робити при укусі змії:

не намагайтесь обробляти рану додатково;

не припікайте рану;

не накладайте джгут;

не висмоктуйте отруту: таким чином вірогідність зараження збільшується, до того ж небезпеці піддається й людина, у якої отрута опинилась у роті. Відсмоктувати отруту можна тільки у тому випадку, якщо в найближчі години неможливо отримати медичну допомогу.

не вживайте алкоголь.

Найголовніша допомога для постраждалого – медична, тому якнайшвидше доправте постраждалого у лікарню. В Україні є антитоксин проти зміїної отрути.