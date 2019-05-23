З «реабілітаційного центру» на Запоріжжі поліція звільнила 80 заручників



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Фото: zap.gp.gov.ua Співробітники прокуратури і поліції провели шість обшуків

У псевдореабілітаційному центрі незаконно утримували близько 80 наркозалежних та людей похилого віку

Правоохоронці викрили діяльність псевдореабілітаційного центру на Запоріжжі, де незаконно утримували близько 80 наркозалежних та людей похилого віку. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Запорізької області.

«Організатори злочинної схеми орендували будинки в Запоріжжі та Запорізькому районі, де і утримували нарко- та алкозалежних осіб, а також літніх людей з метою отримання прибутку від їхніх родичів», - йдеться в повідомленні.

Усього в даних закладах перебували близько 80 осіб.

«Правоохоронці встановили, що центр не є медичним закладом, і лікуванням осіб там ніхто не займався: їх утримували в антисанітарних умовах, без повноцінного харчування. За будь-які проступки до утримуваних застосовувалися заходи фізичного та психологічного впливу», - йдеться в повідомленні.

Співробітники прокуратури і поліції провели шість обшуків. Зараз затримані троє осіб, причетних до організації злочинної схеми. Слідчі дії тривають.