З Угорщини на Закарпаття прибули вісім тисяч вакцин від кору

Всього Угорщина надасть 20 тисяч вакцин на суму понад 300 тисяч євро

У п'ятницю представники угорського уряду передали Закарпатській обласній організації Червоного Хреста як гуманітарну допомогу вісім тисяч доз вакцин від кору, паротиту й краснухи. Про це йдеться на офіційному сайті голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля. Препарати в подальшому будуть доставлені у інфекційне відділення Обласної клінічної



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Геннадій Москаль Уряд Угорщини передав Закарпаттю вакцини від кору

Всього Угорщина надасть 20 тисяч вакцин на суму понад 300 тисяч євро

У п'ятницю представники угорського уряду передали Закарпатській обласній організації Червоного Хреста як гуманітарну допомогу вісім тисяч доз вакцин від кору, паротиту й краснухи. Про це йдеться на офіційному сайті голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля.

Препарати в подальшому будуть доставлені у інфекційне відділення Обласної клінічної лікарні для щеплень дітей. З угорського боку участь у передачі взяли уповноважений уряду Іштван Грежа та генеральний консул Угорщини Йожеф Бугайла, Закарпатську ОДА представляли Геннадій Москаль та директор департаменту охорони здоров'я Володимир Маркович.

«Вакцина закуплена Міністерством людських ресурсів Угорщини (її вартість 30 тисяч євро) й передана Закарпаттю у відповідь на звернення Геннадія Москаля. Хочу наголосити, що вона буде використана для дітей на Закарпатті незалежно від їхньої національності. І запевнити, що Угорщина й надалі усіляко допомагатиме своїм сусідам у гуманітарній сфері», – наголосив Грежа.

«Це не перша подібна допомога, за яку ми висловлюємо щиру вдячність. У лютому минулого року угорський уряд надав нашій області п'ять тисяч вакцин від кору, а в березні – препарати для важкохворих із гострою нирковою недостатністю. Медпрепарат, які ми щойно отримали, бельгійського виробництва, фахівці вважають їх найкращими в світі. Восьми тисяч доз вистачить приблизно на півтора місяці. На жаль, обіцяні Міністерством охорони здоров'я десять тисяч доз вакцин наша область поки не отримала», – зазначив Москаль.