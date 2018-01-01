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    З Угорщини на Закарпаття прибули вісім тисяч вакцин від кору

    Всього Угорщина надасть 20 тисяч вакцин на суму понад 300 тисяч євро
    У п'ятницю представники угорського уряду передали Закарпатській обласній організації Червоного Хреста як гуманітарну допомогу вісім тисяч доз вакцин від кору, паротиту й краснухи. Про це йдеться на офіційному сайті голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля. Препарати в подальшому будуть доставлені у інфекційне відділення Обласної клінічної
    • Сьогодні, 17:23
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    <p>Геннадій Москаль&nbsp;</p> <p>Уряд Угорщини передав Закарпаттю вакцини від кору</p>

    Геннадій Москаль 

    Уряд Угорщини передав Закарпаттю вакцини від кору

    Всього Угорщина надасть 20 тисяч вакцин на суму понад 300 тисяч євро

    У п'ятницю представники угорського уряду передали Закарпатській обласній організації Червоного Хреста як гуманітарну допомогу вісім тисяч доз вакцин від кору, паротиту й краснухи. Про це йдеться на офіційному сайті голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля.

    Препарати в подальшому будуть доставлені у інфекційне відділення Обласної клінічної лікарні для щеплень дітей. З угорського боку участь у передачі взяли уповноважений уряду Іштван Грежа та генеральний консул Угорщини Йожеф Бугайла, Закарпатську ОДА представляли Геннадій Москаль та директор департаменту охорони здоров'я Володимир Маркович.

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    З Угорщини на Закарпаття прибули вісім тисяч вакцин від кору
    З Угорщини на Закарпаття прибули вісім тисяч вакцин від кору
    З Угорщини на Закарпаття прибули вісім тисяч вакцин від кору
    З Угорщини на Закарпаття прибули вісім тисяч вакцин від кору

    «Вакцина закуплена Міністерством людських ресурсів Угорщини (її вартість 30 тисяч євро) й передана Закарпаттю у відповідь на звернення Геннадія Москаля. Хочу наголосити, що вона буде використана для дітей на Закарпатті незалежно від їхньої національності. І запевнити, що Угорщина й надалі усіляко допомагатиме своїм сусідам у гуманітарній сфері», – наголосив Грежа.

    «Це не перша подібна допомога, за яку ми висловлюємо щиру вдячність. У лютому минулого року угорський уряд надав нашій області п'ять тисяч вакцин від кору, а в березні – препарати для важкохворих із гострою нирковою недостатністю. Медпрепарат, які ми щойно отримали, бельгійського виробництва, фахівці вважають їх найкращими в світі. Восьми тисяч доз вистачить приблизно на півтора місяці. На жаль, обіцяні Міністерством охорони здоров'я десять тисяч доз вакцин наша область поки не отримала», – зазначив Москаль.

     

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    Геннадій Москаль Закарпаття медицина Угорщина
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