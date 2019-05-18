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    З вуличних торгівців в Одесі поліція збирала по $250

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    З вуличних торгівців в Одесі поліція збирала по $250 - З вуличних торгівців в Одесі поліція збирала по $250
    З вуличних торгівців в Одесі поліція збирала по $250
    Фото: ДБР

    Дільничний обіцяв підприємцям не заважати торгувати цигарками

    В Одесі затримали дільничного поліції під час отримання щомісячної данини з торгівців на території «Аркадія-Сіті», ідеться в повідомленні Державного бюро розслідувань (ДБР).

    Cлідчі Миколаївського теруправління ДБР спільно з Одеським управлінням Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та військовою прокуратурою Одеського гарнізону викрили дільничного офіцера поліції на вимаганні коштів з торгівельних точок.

    За попередньою інформацією, дільничний офіцер Шевченківського відділення поліції Приморського відділу поліції в Одеській області вимагав щомісячну плату у розмірі $250 з торгівельних точок, розташованих на території торгівельно-розважального комплексу «Аркадія-Сіті» в Одесі. За дві точки підприємець мав щомісяця платити по $500. За ці кошти дільничний обіцяв не заважати торгівлі тютюновими виробами.

    17 травня ввечері задокументовано отримання дільничним $500 на території «Аркадія-Сіті». Вирішується питання щодо повідомлення поліцейському про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

    поліція
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