З вуличних торгівців в Одесі поліція збирала по $250



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З вуличних торгівців в Одесі поліція збирала по $250 Фото: ДБР

Дільничний обіцяв підприємцям не заважати торгувати цигарками

В Одесі затримали дільничного поліції під час отримання щомісячної данини з торгівців на території «Аркадія-Сіті», ідеться в повідомленні Державного бюро розслідувань (ДБР).

Cлідчі Миколаївського теруправління ДБР спільно з Одеським управлінням Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та військовою прокуратурою Одеського гарнізону викрили дільничного офіцера поліції на вимаганні коштів з торгівельних точок.

За попередньою інформацією, дільничний офіцер Шевченківського відділення поліції Приморського відділу поліції в Одеській області вимагав щомісячну плату у розмірі $250 з торгівельних точок, розташованих на території торгівельно-розважального комплексу «Аркадія-Сіті» в Одесі. За дві точки підприємець мав щомісяця платити по $500. За ці кошти дільничний обіцяв не заважати торгівлі тютюновими виробами.

17 травня ввечері задокументовано отримання дільничним $500 на території «Аркадія-Сіті». Вирішується питання щодо повідомлення поліцейському про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).