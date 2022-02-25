Повітряна тривога у столиці. Нардеп повідомила про наближення російської авіації

Цивільних людей терміново закликали іти до укриття

Впродовж 15 хвилин до Києва прилетить російська авіація. Про це повідомила народний депутат Альона Шкрум. Вона закликала усіх цивільних осіб ховатися в укриттях.

У місті чутно сирени.

Нагадаємо, російські окупаційні війська перебувають поблизу Києва. Наразі можливим є захід противника у навколишні населені пункти на Київщині. Йдеться про Ворзель. Про це повідомили в пресслужбі Сухопутних військох Збройних Сил України.