  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Повітряна тривога у столиці. Нардеп повідомила про наближення російської авіації

    Наслідок ракетного обстрілу у Києві 24 лютого - Повітряна тривога у столиці. Нардеп повідомила про наближення російської авіації
    Наслідок ракетного обстрілу у Києві 24 лютого
    Фото: Главком

    Цивільних людей терміново закликали іти до укриття

    Впродовж 15 хвилин до Києва прилетить російська авіація. Про це повідомила народний депутат Альона Шкрум. Вона закликала усіх цивільних осіб ховатися в укриттях.

    У місті чутно сирени.

    Нагадаємо, російські окупаційні війська перебувають поблизу Києва. Наразі можливим є захід противника у навколишні населені пункти на Київщині. Йдеться про Ворзель. Про це повідомили в пресслужбі Сухопутних військох Збройних Сил України.

    Теги: авіація депутат укриття
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Повітряна тривога у столиці. Нардеп повідомила про наближення російської авіації