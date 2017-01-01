За цей рік війна у Сирії забрала життя 39 тисяч людей

За один рік у Сирії загинули 2109 дітей

Розташована у Великій Британії «Сирійська обсерваторія з прав людини» заявляє, що упродовж 2017 року у війні в Сирії загинули близько 39 тисяч людей, в тому числі 10507 цивільних. За даними, опублікованими спостерігачами 28 грудня, також за один рік у Сирії загинули 2109 дітей та 1492 жінки. Крім того, повідомляється про 2923 загиблих



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За один рік у Сирії загинули 2109 дітей

Розташована у Великій Британії «Сирійська обсерваторія з прав людини» заявляє, що упродовж 2017 року у війні в Сирії загинули близько 39 тисяч людей, в тому числі 10507 цивільних.

За даними, опублікованими спостерігачами 28 грудня, також за один рік у Сирії загинули 2109 дітей та 1492 жінки.

Крім того, повідомляється про 2923 загиблих військовослужбовці сирійських урядових сил, а також 7494 бойовики – переважно члени екстремістського угруповання «Ісламська держава» та пов’язані з «Аль-Каїдою» групи.

За даними обсерваторії, кількість загиблих цьогоріч скоротилася у порівнянні з 2016 роком, коли спостерігачі повідомляли про 49742 смертей через насильство в Сирії.

Війна в Сирії від свого початку в березні 2011 року вже забрала життя близько 400 тисяч людей.

Через конфлікт переміщеними особами стали близько половини від довоєнного населення Сирії чисельністю 22 мільйони. Війна викликала найбільшу кризу з часів Другої світової війни, в результаті якої близько 5 мільйонів сирійців покинули країну.

Росія та Іран підтримують уряд президента Сирії Башара Асада у цій війні, в той час як Сполучені Штати і Туреччина підтримують різні групи повстанців.

Джерело: Радіо Свобода