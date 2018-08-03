За десять днів поліція виявила на Львівщині 37 несправних маршруток



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Від початку операції у Львові та області правоохоронці перевірили 277 транспортних засобів

Працівники підрозділів Нацполіції та патрульної поліції Львівщини за десять днів від початку операції «Перевізник» перевірили 277 транспортних засобів, які здійснюють перевезення пасажирів, та виявили 37 несправних маршруток.

Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Львівській області.

«Операція «Перевізник» розпочалась на території України з 23 липня і проводиться з метою посилення контролю за безпекою дорожнього руху під час перевезення пасажирів, недопущення збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками та запобігання виникненню надзвичайних подій під час здійснення таких перевезень», – мовиться в повідомленні.

Від початку операції у Львові та області правоохоронці перевірили 277 транспортних засобів, які здійснюють перевезення пасажирів, і виявили 37 несправних автобусів.

Також поліція виявила 178 порушень законодавства водіями автобусів: керування без відповідних документів; керування автобусами, що не пройшли технічний контроль; перевезення пасажирів понад встановлену кількість та інші. У 33 випадках водії відхилялись від зазначеного маршруту. За результатами перевірок складено 176 адміністративних матеріалів.