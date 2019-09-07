За добу бойовики на Донбасі 11 разів порушили «тишу», без втрат для ЗСУ



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Українські військовослужбовці на Донбасі

Окупанти вчора стріляли із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння

У п’ятницю, 6 вересня, бойовики на Донбасі 11 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння. Крім того, застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 10 обстрілів позицій об'єднаних сил:

двічі поблизу Павлополя – з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;

тричі в районі Водяного – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

поблизу Лебединського – з артилерійських систем калібру 122 мм, міномета калібру 120 мм;

неподалік Гранітного – з артилерійських систем калібру 122 мм;

поблизу Красногорівки – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

двічі неподалік Новотроїцького – з автоматичного гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил:

поблизу Оріхового – з гранатометів різних систем.

За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці два рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння. Крім того, застосував великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив один обстріл позицій об'єднаних сил:

поблизу Лебединського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил в районі Новгородського – з міномета калібру 82 мм.