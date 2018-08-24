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    За добу лінію розмежування на Донбасі перетнули понад 49 тис. осіб

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    За добу лінію розмежування на Донбасі перетнули понад 49 тис. осіб

    Упродовж минулої доби через КПВВ, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, прослідувало 49,5 тисячі осіб та 6,5 тисячі транспортних засобів

    Минулої доби контрольні пункти в'їзду-виїзду перетнули 49,5 тисяч осіб та 6,5 тис. автомобілів. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

    «Упродовж минулої доби через КПВВ, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, прослідувало 49,5 тисячі осіб та 6,5 тисячі транспортних засобів: «Майорське» — 10 576 осіб та 1286 транспортних засобів; «Мар’їнка» — 11 тис. 716 осіб та 2113 транспортних засобів; «Новотроїцьке» — 10 357 осіб та 2108 транспортних засобів; «Гнутове» — 4 тис. 755 осіб та 1058 транспортних засобів; «Станиця Луганська» — 12 тис. 187 осіб», — йдеться у повідомленні.

    Сьогодні зранку у контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, на в’їзд та виїзд була така кількість транспортних засобів: «Мар’їнка» — 0/50; «Новотроїцьке» — 40/20; «Гнутове» — 15/25.

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