  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    За добу на Донбасі зафіксовано 36 обстрілів: ворог застосовував важку зброю

    • Розсилка
    Бойові дії на Донбасі - За добу на Донбасі зафіксовано 36 обстрілів: ворог застосовував важку зброю
    Бойові дії на Донбасі

    Противник, зокрема, обстріляв із мінометів калібром 82 мм українські позиції біля Кримського, Новолуганського, Лебединського та Широкиного

    Упродовж минулої доби, 7 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою.

    Як повідомомляє прес-центр Об’єднаних сил, противник 36 разів відкривав вогонь по позиціях українських військ, у тому числі п’ять разів із важкого озброєння.

    Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Обстріли здійснювалися по захисниках Станиці Луганської, Кримського, Малинового, Новозванівки, Троїцького, Луганського, Новолуганського, Світлодарська, Опитного, Мар’їнки, Красногорівки, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного.

    Також противник обстріляв із мінометів калібром 82 мм українські позиції біля Кримського, Новолуганського, Лебединського та Широкиного.

    Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

    Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ двічі відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Кримського та Широкиного. Важке озброєння не застосовувалося.

    За даними розвідки, трьох окупантів знищено, дев’ять дістали поранення.

    До слова, СБУ затримала командира бойовиків, який нападав на українських військових.

    Читайте також
    бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ