СБУ затримала командира бойовиків, який нападав на українських військових
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Перебуваючи на «посаді командира взводу» бандугруповання, зловмисник керував бойовиками на незаконних блокпостах
Співробітники Служби безпеки України, залучені до операції Об’єднаних Сил, у Луганській області затримали бойовика терористичної організації «ЛНР».
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
«Правоохоронці встановили, що мешканець Сєвєродонецька у 2014 році приєднався до незаконних збройних формувань. Озброєний гранатометом та ручним кулеметом Калашникова, він брав участь у нападі на Луганський прикордонний загін та військову частину Національної гвардії України. Перебуваючи на «посаді командира взводу» бандугруповання, зловмисник керував бойовиками на незаконних блокпостах у районі селища Металіст та на околицях Луганська», - йдеться в повідомленні.
Оперативники спецслужби затримали учасника НЗФ у Сєвєродонецьку, куди він приїхав у особистих справах.
Затриманому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 260 Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Операція з викриття зловмисника проводилася спільно з поліцією. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, нещодавно на Луганщині поліція затримала бойовика, який брав участь у захоплені адміністративних будівель.