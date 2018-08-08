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    СБУ затримала командира бойовиків, який нападав на українських військових

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    Затриманий окупант - СБУ затримала командира бойовиків, який нападав на українських військових
    Фото: СБУ
    Затриманий окупант

    Перебуваючи на «посаді командира взводу» бандугруповання, зловмисник керував бойовиками на незаконних блокпостах

    Співробітники Служби безпеки України, залучені до операції Об’єднаних Сил, у Луганській області затримали бойовика терористичної організації «ЛНР».

    Про це повідомляє прес-центр СБУ.

    «Правоохоронці встановили, що мешканець Сєвєродонецька у 2014 році приєднався до незаконних збройних формувань. Озброєний гранатометом та ручним кулеметом Калашникова, він брав участь у нападі на Луганський прикордонний загін та військову частину Національної гвардії України. Перебуваючи на «посаді командира взводу» бандугруповання, зловмисник керував бойовиками на незаконних блокпостах у районі селища Металіст та на околицях Луганська», - йдеться в повідомленні.

    Оперативники спецслужби затримали учасника НЗФ у Сєвєродонецьку, куди він приїхав у особистих справах.

    Затриманому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 260 Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

    Операція з викриття зловмисника проводилася спільно з поліцією. Триває досудове розслідування.

    Нагадаємо, нещодавно на Луганщині поліція затримала бойовика, який брав участь у захоплені адміністративних будівель.

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