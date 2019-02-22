За добу на Донеччині ОБСЄ зафіксувала 610 вибухів



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У Донецькій області зафіксовано 475 вибухів, у Луганській - 135

За добу в прикордонних районах Донецькій і Луганській областях зафіксовано 610 вибухів.

Про це повідомляється у звіті Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі в період з 19:30 19 лютого до 19:30 20 лютого, опублікованій на сайті ОБСЄ.

У Донецькій області зафіксовано збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксовано 475 вибухів проти 225 днем раніше. Більшість обстрілів зафіксовано в районах на захід і північний захід від Горлівки (непідконтрольна уряду, 39 км на північний схід від Донецька), а також на північний схід і південний захід від Світлодарська (підконтрольний уряду, 57 км на північний схід від Донецька).

Спостерігачі бачили свіжі пошкодження внаслідок обстрілу в Петровському районі Донецька.

У Луганській області зафіксовано 135 вибухів, в порівнянні зі 170 раніше. Більшість порушень режиму припинення вогню, включаючи велику частину вибухів, зафіксовано в районах на північний захід і північний схід від Попасної (підконтрольна уряду, 69 км на захід від Луганська), а також на ділянці розведення сил і засобів в районі Золотого (підконтрольний уряду, 60 км на захід від Луганська).