За минулий рік у сімейства Герег з'явилось дев'ять нових підприємств (Список)

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Офіційні мільйонери Галина і Олександр Гереги

У 2018 році сукупний дохід нардепа становив 25,26 млн грн

Позафракційний нардеп Олександр Герега у 2018 році задекларував 25,26 млн грн сукупного доходу (у 2017 році – 24,40 млн грн).

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на електронну декларацію політика, опубліковану на сайті НАЗК.

Основним видом доходів були дивіденди ТОВ «Епіцентр К» - 23,20 млн грн.

Окрім цього, річна сума його зарплати у ВР становила 483,4 тис. грн. На банківських процентах обранець заробив 684 тис. грн.

Ще вказав 878,7 тис. грн доходу від відчуження нерухомого майна і подарунок у негрошовій формі загальною вартістю 9,3 тис. грн від Національного олімпійського комітету.

На рахунках у банку Герега тримав 29,15 млн грн. Ще 9 млн. грн, 900 тис. євро, $900 тис., 90 тис. швейцарських франків зберігав готівкою.

За минулий рік сума внесків до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ від нардепа становила 1,59 млн грн (ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Оферент»).

Герега вказав 14 земельних ділянок та два житлових будинки у Києві, два житлових будинки і квартира у Києві та однокімнатна квартира у Городку (у межах 192 виборчого округу на Хмельниччині) – все майно на праві спільної власності з дружиною Галиною.

В е-декларації Гереги за 2018 рік додалися 9 підприємств, яких раніше він не відображав: ТОВ «П’ятирічанка» (Житомирська область), спеціалізується на розробці піщаних кар’єрів; ТОВ «Інвестбуд 3» (Київ) – оптова торгівля продуктами харчування, напоями і тютюновими виробами; СТОВ «Агро-ленд» (Вінницька область), ПрАТ «Гніванське агроприймальне підприємство» (Вінницька область), ТОВ «Оболонь агро» (Хмельницька область), ТОВ «Ім. Б. Хмельницького», ТОВ «Грінлайн Агрогруп» (Хмельницька область), ТОВ «Робімакс-Агро» (Хмельницька область), ТОВ «Вигода» (Хмельницька область) – усі працюють в агросекторі.

Дружина Галина Герега за 2018 рік задекларувала 1,19 млн грн зарплати, 21,7 млн грн дивідендів, 725,2 тис. грн процентів.

У банку вона зберігає 16,53 млн грн. Готівкою – 5 млн грн, $1,2 млн, 800 тис. євро, 480 тис. швейцарських франків.

Пані Галина показала низку спільного майна з чоловіком-депутатом, у тому числі житловий будинок площею 454,9 кв. м в Іспанії.

Також вона є власницею столичної квартири площею 888,5 кв. м, яку в 2017 році придбала за 21,5 млн грн.