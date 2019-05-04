За місяць НАЗК зафіксувало 224 порушення у сфері запобігання корупції



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НАЗК склало 168 протоколів про адмінправопорушення, затвердило 37 обґрунтованих висновків про виявлені ознаки правопорушень, пов’язаних з корупцією, а також направило 19 приписів

У квітні було розпочато повну перевірку 320 декларацій та затверджено 166 рішень про результати повних перевірок декларацій

Національне агентство з питань запобігання корупції у квітні 2019 року встановило 224 порушення законодавства у сфері запобігання корупції.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

«Національне агентство з питань запобігання корупції у квітні 2019 року встановило 224 порушення законодавства у сфері запобігання корупції», - йдеться у повідомленні.

Так, НАЗК склало 168 протоколів про адмінправопорушення, затвердило 37 обґрунтованих висновків про виявлені ознаки правопорушень, пов’язаних з корупцією, а також направило 19 приписів.

Уточнюється, що з них 13 приписів внесено з вимогою усунути порушення законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону, шість приписів – за результатами перевірок держорганів.

Окрім того, як зазначають у НАЗК, у квітні було розпочато повну перевірку 320 декларацій та затверджено 166 рішень про результати повних перевірок декларацій.

За результатами перевірок у восьми деклараціях виявлено недостовірні відомості на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Також було встановлено ознаки умисного неподання 29 декларацій.

За порушення термінів подання декларацій було складено 19 адмінпротоколів, за несвоєчасне подання або неподання повідомлень про суттєві зміни у майновому стані – 16 адмінпротоколів, один адмінпротокол – за декларування недостовірних відомостей на суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів.

Також НАЗК склало 37 адмінпротоколів за недотримання вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та два адмінпротоколи – щодо порушення обмежень стосовно сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.

За порушення порядку подання звіту політичної партії НАЗК направило до суду 13 адмінпротоколів, за порушення порядку надання або отримання внеску на користь політпартії – 80 адмінпротоколів.

Нагадаємо, нещодавно НАЗК запросило до себе 11 посадовців для пояснень.