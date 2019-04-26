НАЗК запросило до себе 11 посадовців для пояснень



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Йдеться про виклик та складення, при наявності підстав, протоколів про адміністративні правопорушення

Національне агентство з питань запобігання корупції запросило до себе 11 осіб для надання пояснень та можливого складення протоколів про адміністративні правопорушення. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

За даними НАЗК, йдеться про виклик та складення, при наявності підстав, протоколів про адміністративні правопорушення:

за ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів –

Бадахова Назіра Якубовича, начальника Територіального управління Державної судової адміністрації України в Київській області, 06 або 07 травня протягом робочого дня (повторно)

Хаврону Олега Євгеновича, колишнього директора державного підприємства «Львівський державний інститут проектування комунального будівництва», 08 травня о 10:00;

за ознаками невиконання законних вимог Національного агентства –

Миколаєнка Володимира Васильовича, голову Херсонської міської ради, 02 травня об 11:00 (повторно);

за ознаками несвоєчасного подання щорічної декларації за 2016 рік –

Ганькевича Віктора Володимировича, директора ДП «Завод 410 Цивільної авіації», 08 травня о 17:00;

за ознаками несвоєчасного подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані –

Сарбаша Олександра Антоновича, депутата Волноваської районної ради Донецької області, 08 травня об 11:00 (повторно)

Сарбаша Валерія Антоновича, депутата Волноваської районної ради Донецької області, 07 травня о 15.00 (повторно)

Литовку Віталія Анатолійовича, депутата Запорізької обласної ради сьомого скликання, 08 травня о 14:00

Шевченко Тетяну Миколаївну, заступника начальника управління – начальника відділу стратегії інституційного розвитку Рахункової палати, 07 травня об 11:00

Дніпрову Тетяну Сергіївну, начальника відділу взаємодії з міжнародними організаціями управління міжнародного співробітництва Рахункової палати, 07 травня о 14:00

Кливця Петра Васильовича, директора ДП «Криворізький ЕТЦ» Держпраці, 08 травня о 09:00

Шаповал Марію Василівну, начальника відділу з питань соціальної політики, гуманітарної сфери та міжбюджетних трансфертів територіального управління Рахункової палати в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, Автономній республіці Крим та м. Севастополь (у м. Одеса), 07 травня о 09:00.

Національне агентство здійснює збір фактичних даних за ознаками можливого порушення вимог ЗУ «Про запобігання корупції» щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, невиконання законних вимог Національного агентства, несвоєчасного подання декларації, повідомлення про суттєві зміни у майновому стані.

Ці особи запрошені офіційним листом Національного агентства за тиждень до оприлюднення на офіційному веб-сайті.

Національне агентство зазначає, що неявка посадової особи не є перешкодою для здійснення подальших можливих заходів відповідно до вимог законодавства України про адміністративні правопорушення.