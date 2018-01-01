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    За новорічну ніч під Парижем хулігани підпалили 250 авто

    У 2017 році в новорічну ніч у Франції спалили 650 автомобілів
    У столичному французькому регіоні Іль-де-Франс через підпали у новорічну ніч згоріли 250 машин. Про це повідомляє RFI. «У паризькому регіоні Іль-де-Франс за новорічну ніч хулігани підпалили 250 машин. З них у передмістях Парижа і в самій французькій столиці згоріли 163 машини», - йдеться у повідомленні. Поліція затримала близько 200
    • Сьогодні, 21:31
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    <span>Підпали машин у новорічну ніч у Франції відбуваються щорічно</span>
    Фото: REUTERS/Jean-Marc Loos
    Підпали машин у новорічну ніч у Франції відбуваються щорічно

    У 2017 році в новорічну ніч у Франції спалили 650 автомобілів

    У столичному французькому регіоні Іль-де-Франс через підпали у новорічну ніч згоріли 250 машин.

    Про це повідомляє RFI.

    «У паризькому регіоні Іль-де-Франс за новорічну ніч хулігани підпалили 250 машин. З них у передмістях Парижа і в самій французькій столиці згоріли 163 машини», - йдеться у повідомленні.

    Поліція затримала близько 200 осіб.

    Як відзначається, підпали машин у новорічну ніч у Франції відбуваються щорічно, незважаючи на збільшення кількості поліцейських на чергуваннях. Цього року в Парижі та столичному регіоні спалили приблизно на тридцять машин більше, ніж минулоріч.

    У новорічну ніч у Франції машини також палили і в інших містах. У Страсбурзі внаслідок підпалів згоріло 75 автомашин. На вулиці міста невідомі влаштували також перестрілки петардами і феєрверками. У районі університету поліцейських обстріляли салютами з вікон багатоповерхових будинків.

    Загальну кількість машин, що згоріли, поліція не повідомляє. У 2017 році в новорічну ніч у Франції спалили 650 автомобілів.

    машини
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