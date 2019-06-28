За пів доби бойовики 14 разів порушили «режим тиші»



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Упродовж доби втрат серед українських військовослужбовців немає

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив вісім обстрілів позицій Об'єднаних сил

З початку доби незаконні збройні формування у зоні проведення операції Об’єднаних сил чотирнадцять разів порушили режим припинення вогню. Про це йдеться у зведенні, опублікованому прес-центром штабу ООС.

«Від початку доби ворог чотирнадцять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», - йдеться в повідомленні.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив вісім обстрілів позицій Об'єднаних сил. А в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил.

Упродовж доби втрат серед українських військовослужбовців немає. «На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються», - вказали у штабі ООС.